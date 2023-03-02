Темы дня

Спорт
2 марта 2023, 21:43

"Автомобилист" стартовал в плей-офф Кубка Гагарина с домашней победы

Автомобилист

"Автомобилист" одержал победу — 4:2. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В первом матче первого раунда Кубка Гагарина екатеринбургский "Автомобилист" на своей площадке обыграл магнитогорский "Металлург" — 4:2.

Первые два периода окончились с одинаковым счетом 1:1. У "шоферов" шайбы забросили Георгий Белоусов (в первом периоде) и Ник Эберт (во втором). Судьба матча решилась в третьей двадцатиминутке, героем которой стал капитан "Автомобилиста" Сергей Широков. Сначала он отдал шикарный голевой пас на Кертиса Волка, а потом реализовал выход один на один.

Вторая игра серии состоится также в Екатеринбурге 4 марта.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.03.2023, 21:43 / Спорт
"Автомобилист" стартовал в плей-офф Кубка Гагарина с домашней победы
02.03.2023, 21:04 / Общество
ФСБ предотвратила теракт в Свердловской области
02.03.2023, 20:57 / Общество
На Среднем Урале изменили график горячей линии по вопросам перерасчета за ЖКУ
02.03.2023, 19:55 / Общество
К 2025 году на Среднем Урале в рамках концессий построят две школы
02.03.2023, 19:36 / Общество
Евгений Куйвашев принял участие в совещании под руководством зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева