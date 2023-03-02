"Автомобилист" стартовал в плей-офф Кубка Гагарина с домашней победы

"Автомобилист" одержал победу — 4:2. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В первом матче первого раунда Кубка Гагарина екатеринбургский "Автомобилист" на своей площадке обыграл магнитогорский "Металлург" — 4:2.

Первые два периода окончились с одинаковым счетом 1:1. У "шоферов" шайбы забросили Георгий Белоусов (в первом периоде) и Ник Эберт (во втором). Судьба матча решилась в третьей двадцатиминутке, героем которой стал капитан "Автомобилиста" Сергей Широков. Сначала он отдал шикарный голевой пас на Кертиса Волка, а потом реализовал выход один на один.

Вторая игра серии состоится также в Екатеринбурге 4 марта.