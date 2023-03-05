В серии "Металлурга" и "Автомобилиста" счет сравнялся

Следующие матчи состоятся на выезде 6 и 8 марта. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Второй матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между екатеринбургским "Автомобилистом" и магнитогорским "Металлургом" закончился победой южноуральцев — 3:2. Решающую шайбу они забросили во втором овертайме.

"Сталевары" вели в счете большую часть встречи. Они распечатали ворота соперника на 14-й минуте, а на 29-й удвоили свое преимущество. Через 4 минуты "Автомобилист" сократил отставание в счете — шайбу забросил лучший снайпер команды в этом сезоне Брукс Мэйсек. Счет 1:2 сохранялся до конца третьего периода. За 3 минуты до сирены екатеринбуржцы сняли вратаря и сумели перевести матч в овертайм. Гол опять забил Мэйсек. В дополнительное время "Автомобилист" в целом выглядел лучше, но рикошет от клюшки своего игрока привел к поражению — на 85-й минуте встречи.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 1:1. Два следующих матча состоятся в Магнитогорске — 6 и 8 марта.