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5 марта 2023, 11:09

Есть рекорд: Владимир Волошин преодолел 300 километров на лыжном ультрамарафоне "Уральская железная сотня"

  Ольга Бородкина
финиш Уральская железная сотня

Владимир Волошин установил рекорд в честь юбилея Екатеринбурга. Фото: telegram-канал Алексея Орлова

Ультрамарафонец Владимир Волошин установил рекорд на URAL IRON 100k (Уральская железная сотня), который состоялся в Свердловской области в пятый раз. Спортсмен преодолел 300 километров на лыжах. 

Таким образом он поздравил Екатеринбург с 300-летием. 

"Известный российский ультрамарафонец Владимир Волошин <...> поставил рекорд — пробежал 300 км, по километру в честь каждого года истории нашего города. <...> Проходить несколько дней по сотне — это фантастика. Я искренне поздравил Владимира с достижением! Екатеринбург обязательно ответит своими рекордами!" — написал в telegram-канале глава города Алексей Орлов.

Фото: telegram-канал Алексея Орлова

Владимир Волошин — ультрамарафонец. На его счету — "железный" триатлон Swissultra (38 километров вплавь, 1800 километров на велосипеде и 422 километра бегом), "Песчаный марафон" в Сахаре и заплыв через Босфор.

Ранее "Областная газета" рассказывала об "Уральской железной сотне" и подготовке Владимира Волошина к рекорду.

Областная газета Свердловской области

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