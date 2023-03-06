"Уральские авиалинии" стали крыльями Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

"Уральские авиалинии" — крылья университетского спортивного фестиваля. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Авиакомпания "Уральские авиалинии" стала официальным перевозчиком Международного фестиваля университетского спорта. В рамках соглашения компания будет оказывать поддержку по организации перелетов участников соревнований.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. В состав организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ входит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Планируется, что участие в мероприятии примут спортсмены из более 240 вузов 94 стран. Соревнования состоятся по 14 видам спорта. Всего будет разыграно 193 комплекта медалей.

Как рассказал руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов, "Уральские авиалинии" — это один из флагманов отечественного гражданского флота и визитная карточка региона, поэтому было важно, чтобы именно местный авиаперевозчик стал партнером фестиваля.

"Особенным партнерство делают 100-летие со дня основания гражданской авиации России и 30-летие авиакомпании, которые отмечаются в 2023 году. Подобное сотрудничество, что называется, окрыляет. Уверен в его эффективности и пользе для соревнований, которые мы будем готовить совместно", — сказал Александр Чернов.

"Для "Уральских авиалиний" это еще одна возможность осуществить мечты спортсменов и, конечно, расширить географию полетов. Мы регулярно перевозим участников различных спортивных соревнований, даем им специальные условия", — отметил генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.

Напомним, распоряжение о проведении Международного фестиваля университетского спорта подписал президент Владимир Путин. Фестиваль станет одним из мероприятий Годов российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022 и 2023 годы, сообщает департамент информационной политики региона.

Ранее сообщалось о том, что концепцию Международного фестиваля университетского спорта презентовали консулам девяти государств.