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Спорт
6 марта 2023, 14:31

Свердловские спортсмены завоевали 16 медалей на II зимних Международных спортивных Играх "Дети Азии"

  Марина Сапожникова
Кубок соревнований

Сборная УрФО по хоккею завоевала золото. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловские спортсмены из команды УрФО в составе сборной России завоевали награды на II зимних Международных спортивных Играх "Дети Азии". 36 спортсменов из Свердловской области привезли 6 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей.

В Кемерово завершились II зимние Международные спортивные Игры "Дети Азии". Участие принимали 814 спортсменов из 13 стран мира. Россию представляли сборные Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов, Москвы, Кемеровской области (Кузбасс), Республик Татарстан, Башкортостан и Саха (Якутия).

Золотые медали:

  • Альбина Ильясова, конькобежный спорт (1000 м, 1500 м, командный спринт);
  • Мария Световцева, прыжки на лыжах с трамплина (индивидуальные соревнования, трамплин К-40);
  • Тихон Кочергин, лыжные гонки (индивидуальная гонка на 10 км);
  • сборная УрФО по хоккею, в состав которой вошли 10 игроков екатеринбургских спортшкол "Спартаковец" и "Юность".

Серебряные медали:

  • Альбина Ильясова, конькобежный спорт (500 м, 3000 м);
  • Дарья Дульцева и Дарья Кревских, шорт-трек (эстафета на 3000 м);
  • Тихон Кочергин, лыжные гонки ("Эстафета дружбы"). 

Бронзовые медали:

  • София Промышленникова, фристайл (ски-кросс);
  • Роман Герц, фристайл (ски-кросс);
  • Иван Курынов, лыжные гонки (индивидуальная гонка на 10 км);
  • Александр Лопаев, конькобежный спорт (3000 м, масс-старт);
  • Мария Чемошенцева, Валерия Рыжова и Николай Николаев, керлинг в составе сборной УрФО.  

Конькобежка Альбина Ильясова стала самой титулованной спортсменкой соревнований.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Всего на соревнованиях было разыграно 57 комплектов медалей. Игры проходили в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", сообщает департамент информполитики Свердловской области. 

Напомним, в прошлом году свердловчане завоевали 46 наград на международных играх "Дети Азии".

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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