Свердловские спортсмены завоевали 16 медалей на II зимних Международных спортивных Играх "Дети Азии"

Сборная УрФО по хоккею завоевала золото. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловские спортсмены из команды УрФО в составе сборной России завоевали награды на II зимних Международных спортивных Играх "Дети Азии". 36 спортсменов из Свердловской области привезли 6 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей.

В Кемерово завершились II зимние Международные спортивные Игры "Дети Азии". Участие принимали 814 спортсменов из 13 стран мира. Россию представляли сборные Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов, Москвы, Кемеровской области (Кузбасс), Республик Татарстан, Башкортостан и Саха (Якутия).

Золотые медали: Альбина Ильясова, конькобежный спорт (1000 м, 1500 м, командный спринт);

Мария Световцева, прыжки на лыжах с трамплина (индивидуальные соревнования, трамплин К-40);

Тихон Кочергин, лыжные гонки (индивидуальная гонка на 10 км);

сборная УрФО по хоккею, в состав которой вошли 10 игроков екатеринбургских спортшкол "Спартаковец" и "Юность". Серебряные медали: Альбина Ильясова, конькобежный спорт (500 м, 3000 м);

Дарья Дульцева и Дарья Кревских, шорт-трек (эстафета на 3000 м);

Тихон Кочергин, лыжные гонки ("Эстафета дружбы"). Бронзовые медали: София Промышленникова, фристайл (ски-кросс);

Роман Герц, фристайл (ски-кросс);

Иван Курынов, лыжные гонки (индивидуальная гонка на 10 км);

Александр Лопаев, конькобежный спорт (3000 м, масс-старт);

Мария Чемошенцева, Валерия Рыжова и Николай Николаев, керлинг в составе сборной УрФО.

Конькобежка Альбина Ильясова стала самой титулованной спортсменкой соревнований.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Всего на соревнованиях было разыграно 57 комплектов медалей. Игры проходили в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, в прошлом году свердловчане завоевали 46 наград на международных играх "Дети Азии".