Темы дня

Спорт
6 марта 2023, 15:22

11-летний спортсмен из Нижнего Тагила установил новый рекорд России

Мальчик, установивший новый рекорд

11-летний Александр Грипенко провисел на двух руках без отрыва от перекладины больше 6 минут. Фото: сайт Книги рекордов России

11-летний Александр Грипенко из Нижнего Тагила вошел в книгу рекордов России с новым достижением.

Мальчик провисел на двух руках без отрыва пальцев от перекладины 6 минут 39 секунд, информация опубликована на сайте Книги рекордов России. В своей возрастной категории Александр Грипенко теперь считается обладателем самого крепкого хвата в стране. Предыдущий рекорд в данной дисциплине — 2 минуты 31 секунда.

Сообщается, что Александр Грипенко готовился 1,5 месяца, чтобы достичь высокого результата. Юному спортсмену помогал его тренер Фанис Хайруллин, мировой рекордсмен, 6-кратный рекордсмен России и мастер спорта по стритлифтингу на брусьях. Он тренирует тагильскую команду уличной атлетики "Стойкие", в которую входит 11-летний Александр Грипенко.

Видео: страница Фаниса Хайруллина в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, в июне 2022 года тренер Фанис Хайруллин попал в Книгу рекордов России, дольше всех мужчин удержав горизонтальный уголок на одной руке в висе на перекладине.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.03.2023, 18:32 / Экономика
На Среднем Урале предоставят льготные займы начинающим предпринимателям
06.03.2023, 18:19 / Общество
В Артемовском после ремонта открылась поликлиника для 19 тысяч пациентов
06.03.2023, 17:33 / Общество
В Екатеринбурге на Широкой Речке бьет коммунальный фонтан
06.03.2023, 17:10 / Общество
В Академическом районе Екатеринбурга ограничат движение из-за строительства трамвайной ветки
06.03.2023, 16:51 / Общество
В Свердловской области откроют еще два модульных ФАПа