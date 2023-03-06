11-летний спортсмен из Нижнего Тагила установил новый рекорд России

11-летний Александр Грипенко провисел на двух руках без отрыва от перекладины больше 6 минут. Фото: сайт Книги рекордов России

11-летний Александр Грипенко из Нижнего Тагила вошел в книгу рекордов России с новым достижением.

Мальчик провисел на двух руках без отрыва пальцев от перекладины 6 минут 39 секунд, информация опубликована на сайте Книги рекордов России. В своей возрастной категории Александр Грипенко теперь считается обладателем самого крепкого хвата в стране. Предыдущий рекорд в данной дисциплине — 2 минуты 31 секунда.

Сообщается, что Александр Грипенко готовился 1,5 месяца, чтобы достичь высокого результата. Юному спортсмену помогал его тренер Фанис Хайруллин, мировой рекордсмен, 6-кратный рекордсмен России и мастер спорта по стритлифтингу на брусьях. Он тренирует тагильскую команду уличной атлетики "Стойкие", в которую входит 11-летний Александр Грипенко.

Видео: страница Фаниса Хайруллина в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, в июне 2022 года тренер Фанис Хайруллин попал в Книгу рекордов России, дольше всех мужчин удержав горизонтальный уголок на одной руке в висе на перекладине.