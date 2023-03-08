Сборная Свердловской области по лапте выиграла чемпионат страны

Виталий Чесноков и его воспитанницы. Четвертая справа — капитан и лучший игрок свердловчанок Александра Соколова. Фото из архива Виталия Чеснокова

Женская команда Свердловской области сделала себе отличный подарок к 8 Марта — выиграла чемпионат России по лапте среди девушек 13–14 лет, который прошел в поселке Краинка Тульской области.

В турнире участвовали 9 команд из разных регионов страны (в том числе из Санкт-Петербурга и Московской области).

"Участники были разбиты на две группы: в одной четыре команды, в другой — пять. Мы попали во вторую группу, — рассказывает тренер свердловчанок Виталий Чесноков. — И в первой же встрече нам попались лаптистки из Воронежской области — очень сильная и сбалансированная команда, неоднократные победители и призеры всероссийских соревнований, одни из фаворитов турнира. Игра получилась сложнейшая, шла с переменным успехом, но в итоге мы проиграли с разницей в три очка — 73:76".

Это, как оказалось впоследствии, было единственное поражение свердловчанок. Три других матча в группе (с командами Башкирии, Тульской и Белгородской областей) они выиграли с большим отрывом и заняли на предварительном этапе первое место. А команда из Воронежа неожиданно проиграла Башкортостану и в итоге вообще оказалась третьей лишней и не попала в плей-офф! В полуфинале соперницами свердловчанок стала сборная Удмуртии.

"Цепкие, уверенные, неуступчивые спортсменки. Но они ничего не смогли противопоставить нашей мощнейшей атаке", — говорит Виталий Чесноков.

Итог — уверенная победа 42:25 и выход в финал. Там уралочек вновь ждала команда из Республики Башкортостан. На групповом этапе свердловчанки одержали над ней убедительную победу, но решающий матч оказался сложнее.

"Мы взяли хороший старт, — рассказывает тренер. — Но одна ошибка в середине первого тайма позволила соперницам догнать нас в счете. Это был самый волнительный момент в игре. К счастью, дальше мы не допустили грубых ошибок и грамотно разложили силы, воспользовались промахами соперниц и победили — 52:19".

Сборная Свердловской области впервые выиграла первенство страны в этой возрастной группе. Команда была составлена из учащихся школы № 4 села Лая и школы № 24 поселка Горноуральский.