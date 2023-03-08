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8 марта 2023, 19:19

"Автомобилист" сравнял счет в серии с "Металлургом"

Хоккей

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Екатеринбургский "Автомобилист" разгромил в Магнитогорске местную команду "Металлург" в четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 2:2. "Шоферы" доминировали весь матч и забили голы по всех возможных сочетаниях: в меньшинстве (1:0, Кертис Волк), в равных составах (2:0, Денис Баранцев), в большинстве (3:0, Алексей Макеев) и в пустые ворота (4:0, Олег Ли). "Автомобилист" одержал первую сухую победу в играх плей-офф.

Пятый матч серии с "Металлургом" состоится 10 марта в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

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