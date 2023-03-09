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Спорт
9 марта 2023, 16:48

Соболенок Кедри станет официальным талисманом Международного фестиваля университетского спорта

Кедри

Талисман Международного фестиваля университетского спорта — соболенок Кедри. Фото: сайт Международного фестиваля университетского спорта — 2023

В Свердловской области представили официальный талисман Международного университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге летом 2023 года. Им стал соболенок Кедри, сообщается на сайте спортивного мероприятия.

Ожидается, что фестиваль соберет около 4 тысяч спортсменов из 25 стран мира.  

"В дни соревнований ожидаем в регионе большое количество гостей, участников и болельщиков. И у каждого значимого спортивного события всегда есть главный символ — талисман", — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Свердловчане уже знакомы с Кедри. Ранее он был представлен министром спорта РФ Олегом Матыциным в рамках конкурса по выбору талисмана Всемирных студенческих игр. Тогда проводилось открытое голосование, участие в нем приняли больше 70 тысяч человек.

"Кедри остается с Международным фестивалем университетского спорта, с его участниками и зрителями. Мы сохранили его в составе нашей команды. Он такая же неотъемлемая часть предстоящих соревнований, их наследие, которое формируется уже сейчас. Талисман всегда важен. Он должен привлекать внимание. Быть современным и ярким. Кедри — именно такой", — отметил руководитель дирекции Международного фестиваля университетского спорта Александр Чернов.

Напомним, ранее в Екатеринбурге концепцию Международного фестиваля университетского спорта презентовали консулам девяти государств. 

Областная газета Свердловской области

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