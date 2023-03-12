"Автомобилист" и "Металлург" доигрались до седьмого матча

Седьмая, решающая, встреча соперников состоится 14 марта в Екатеринбурге. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" проиграли в Магнитогорске "Металлургу" шестой матч первого раунда Кубка Гагарина — 3:6. Счет в серии стал равный — 3:3.

В предыдущей встрече соперников получил травму основной вратарь "шоферов" Юхан Маттссон, и место в воротах гостей на сей раз занял Игорь Бобков.

Матч для него (как и для всей команды) начался крайне неудачно: уже через 16 секунд после первого вбрасывания "сталевары" открыли счет, а вскоре еще и получили численное преимущество.

Правда, екатеринбуржцам удалось отбиться, а когда они сами получили большинство, Ник Эберт сравнял счет. Но еще до перерыва "Металлург" вновь вышел вперед, и весь остаток матча "шоферы" находились в положении догоняющих. Едва они настигали соперника, как тот вновь уходил вперед: 2:2 (гол забил капитан "Автомобилиста" Сергей Широков) — 2:3 — 3:3 (Кертис Волк) — 3:4…

За три с половиной минуты до сирены хозяевам впервые в матче удалось оторваться в счете на два гола. Наставник "Автомобилиста" Николай Заварухин тут же заменил Бобкова на шестого полевого, но риск успеха не принес: "сталевары" забили в пустые ворота шестой гол…

Седьмая, решающая, встреча соперников состоится 14 марта в Екатеринбурге.