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Спорт
17 марта 2023, 12:08

В Каменске-Уральском пройдет матч по фиджитал-футболу

В субботу, 18 марта, в Каменске-Уральском состоятся уникальные для Среднего Урала соревнования — турнир по фиджитал-футболу. Участниками станут команды СШОР КУМЗ и ФК "Агат".

Фиджитал-футбол — это новое явление в мире спорта: соединение в рамках одного соревнования компьютерного и реального футбола. Сначала соперники играют на компьютере, а потом — на реальной площадке. 

В цифровой части соревнований игровой средой является "FIFA 23". Формат поединков — два на два. Длительность матчей — два тайма по 6 минут.

Физическая часть соревнований проводится по правилам игры в мини-футбол. В составе каждой команды на поле одновременно могут находиться не более 5 человек: 4 полевых игрока и вратарь. Продолжительность матча — два тайма по 25 минут "грязного" времени. Если матч заканчивается вничью, то для определения победителя назначается серия пенальти.

Победитель турнира определяется по результатам двух этапов соревнований. 

Матч по фиджитал-футболу пройдет в спортивном комплексе "Олимп" по адресу: Каменск-Уральский, ул. Ленина, 9. Начало — в 12:00.

Областная газета Свердловской области

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