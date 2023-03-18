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18 марта 2023, 10:49

Екатеринбургский боец Тагир Халилов нокаутировал Блэка Пантера

Тагир Халилов

Фото: фрагмент трансляции One Friday Fights

В Бангкоке (Таиланд) состоялся турнир One Friday Fights. Титулованный боец из Екатеринбурга Тагир Халилов (клуб "Архангел Михаил") одержал досрочную победу над тайцем Блэком Пантером. 

Бой проходил по правилам тайского бокса. Уже в первом раунде, за минуту до его окончания, Тагир провел серию сокрушительных ударов, уверенно отправив своего соперника в чистый нокаут. 

Напомним, что предыдущий бой Халилов также выиграл нокаутом в первом раунде у Чорфа Тон. Сангтиенна на турнире One 164. Тогда Тагир Халилов дал эксклюзивное интервью "Областной газете". 

Областная газета Свердловской области

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