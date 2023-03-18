Екатеринбургский боец Тагир Халилов нокаутировал Блэка Пантера

Фото: фрагмент трансляции One Friday Fights

В Бангкоке (Таиланд) состоялся турнир One Friday Fights. Титулованный боец из Екатеринбурга Тагир Халилов (клуб "Архангел Михаил") одержал досрочную победу над тайцем Блэком Пантером.

Бой проходил по правилам тайского бокса. Уже в первом раунде, за минуту до его окончания, Тагир провел серию сокрушительных ударов, уверенно отправив своего соперника в чистый нокаут.

Напомним, что предыдущий бой Халилов также выиграл нокаутом в первом раунде у Чорфа Тон. Сангтиенна на турнире One 164. Тогда Тагир Халилов дал эксклюзивное интервью "Областной газете".