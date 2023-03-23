Екатеринбург готовится принять первые международные "Игры вызова легенд"

"Игры вызова легенд" пройдут в Екатеринбурге с 26 марта по 1 апреля. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Первые в истории России международные состязания по гимнастическим видам спорта "Игры вызова легенд" пройдут в Екатеринбурге. Соревнования состоятся с 26 марта по 1 апреля, участие в них примут 2 300 спортсменов.

В столице Свердловской области стартовал финальный этап подготовки к играм. Площадкой состязаний станет МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", куда десятки тонн спортивного оборудования и трибуны для зрителей привезли на 50 фурах, сообщает департамент информационной политики региона.

Площадки для состязаний займут территорию в 20 тысяч квадратных метров. Игры объединяют 4 вида спорта:

спортивную аэробику,

спортивную акробатику,

спортивную гимнастику,

художественную гимнастику.

Соревнования станут одними из первых международных стартов для гимнастов в 2023 году.

"У каждой площадки есть свои особенности застройки по свету, звуку, расположению тренировочных и спортивных зон, а также правила техники безопасности. Пожалуй, самая сложная в плане проектирования и установки оборудования была спортивная гимнастика, где необходимо было продумать, как расположить восемь снарядов и выставить на каждый звуковое и световое оборудование", — рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Первыми на гимнастические ковры выйдут представители спортивной аэробики. Для них соревнования начнутся 26 марта. В этот же день пройдет яркая церемония открытия, на которой будет показана красота и мощь четырех видов гимнастического спорта.

Амбассадорами соревнований станут победители Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы — Давид Белявский, Анастасия Татарева, Виктор Гречухин и Руслан Зубаиров.

Отметим, "Игры вызова легенд" являются новым мультиспортивным проектом, его старт был объявлен в Москве в рамках форума "Мы вместе. Спорт".

"Новый проект — это достойный ответ на реалии в современном спорте, благодаря чему объединяются разные виды спорта, которые собирают не только лучших и сильнейших спортсменов, но и привлекают большое количество зрителей. И это основной синергетический эффект от спорта, когда мы идем по пути объединения в одном большом мероприятии. Спасибо руководству Свердловской области и региональным федерациям за поддержку проекта. Я надеюсь, что совместный высокий профессионализм позволит провести соревнования на высоком уровне", — заявила директор департамента государственного регулирования в сфере спорта Минспорта РФ Людмила Сараева.

Отметим, соревнования проводятся в рамках проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография".

Напомним, в августе в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль университетского спорта, его официальным талисманом станет соболенок Кедри.