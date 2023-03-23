Екатеринбург готовится принять первые международные "Игры вызова легенд"

Первые в истории России международные состязания по гимнастическим видам спорта "Игры вызова легенд" пройдут в Екатеринбурге. Соревнования состоятся с 26 марта по 1 апреля, участие в них примут 2 300 спортсменов.
В столице Свердловской области стартовал финальный этап подготовки к играм. Площадкой состязаний станет МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", куда десятки тонн спортивного оборудования и трибуны для зрителей привезли на 50 фурах, сообщает департамент информационной политики региона.
Площадки для состязаний займут территорию в 20 тысяч квадратных метров. Игры объединяют 4 вида спорта:
- спортивную аэробику,
- спортивную акробатику,
- спортивную гимнастику,
- художественную гимнастику.
Соревнования станут одними из первых международных стартов для гимнастов в 2023 году.
"У каждой площадки есть свои особенности застройки по свету, звуку, расположению тренировочных и спортивных зон, а также правила техники безопасности. Пожалуй, самая сложная в плане проектирования и установки оборудования была спортивная гимнастика, где необходимо было продумать, как расположить восемь снарядов и выставить на каждый звуковое и световое оборудование", — рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Первыми на гимнастические ковры выйдут представители спортивной аэробики. Для них соревнования начнутся 26 марта. В этот же день пройдет яркая церемония открытия, на которой будет показана красота и мощь четырех видов гимнастического спорта.
Амбассадорами соревнований станут победители Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы — Давид Белявский, Анастасия Татарева, Виктор Гречухин и Руслан Зубаиров.
Отметим, "Игры вызова легенд" являются новым мультиспортивным проектом, его старт был объявлен в Москве в рамках форума "Мы вместе. Спорт".
"Новый проект — это достойный ответ на реалии в современном спорте, благодаря чему объединяются разные виды спорта, которые собирают не только лучших и сильнейших спортсменов, но и привлекают большое количество зрителей. И это основной синергетический эффект от спорта, когда мы идем по пути объединения в одном большом мероприятии. Спасибо руководству Свердловской области и региональным федерациям за поддержку проекта. Я надеюсь, что совместный высокий профессионализм позволит провести соревнования на высоком уровне", — заявила директор департамента государственного регулирования в сфере спорта Минспорта РФ Людмила Сараева.
Отметим, соревнования проводятся в рамках проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография".
Напомним, в августе в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль университетского спорта, его официальным талисманом станет соболенок Кедри.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».