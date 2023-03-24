Легенды бросили вызов

С 26 марта по 1 апреля в Екатеринбурге пройдет объединенный международный турнир сразу по четырем видам спорта: спортивной гимнастике, художественной гимнастике, спортивной аэробике и спортивной акробатике. Площадкой проведения «Игр вызова легенд – 2023» был выбран международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО».

Объединение гимнастик

«Игры вызова легенд – 2023» – уникальное спортивное событие, которое включает в себя соревнования в четырех дисциплинах. В рамках турнира будут проходить как международные соревнования среди взрослых спортсменов, так и всероссийские юношеские и юниорские соревнования. За медали будут бороться более двух тысяч спортсменов из России, Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сирии, Туркменистана, Узбекистана и других стран.

– Свердловская область как один из крупнейших спортивных центров страны имеет богатый опыт проведения масштабных российских и международных соревнований, крепкие традиции в развитии большинства олимпийских видов спорта, – отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. – Уральская гимнастическая школа подготовила и воспитала немало спортсменов мирового уровня, среди которых Давид Белявский, Анастасия Татарева, Ирина Зильбер и многие другие. Уверен, что участники соревнований испытают настоящий олимпийский азарт в борьбе за главные призы, вдохновят своим примером юных спортсменов на достижение высоких результатов.

У каждого вида спорта на этом турнире есть свои амбассадоры. Это спортсмены мирового уровня: олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева, многократный победитель чемпионатов России, Европы и мира по спортивной аэробике Руслан Зубаиров и двукратный чемпион мира, победитель и призер чемпионата Европы, многократный чемпион России по спортивной акробатике Виктор Гречухин.

– Приятно осознавать, что соревнования по спортивной гимнастике будут носить мое имя, но это и большая ответственность для меня по уровню Олимпийских игр. Огромное спасибо за возможность стать частью глобального мультиспортивного проекта, – сказал Давид Белявский.

50 фур оборудования

В международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» завершены все подготовительные работы. Помимо четырех залов с профессиональным спортивным оборудованием, организаторам необходимо было установить и трибуны для зрителей. Общая площадь застройки составила более 20 тысяч квадратных метров, а тонны спортивного оборудования в течение нескольких дней завозили на 50 фурах.

– У каждой площадки есть свои особенности застройки по свету, звуку, расположению тренировочных и спортивных зон, а также правила техники безопасности. Пожалуй, самой сложной в плане проектирования и установки оборудования была спортивная гимнастика, где необходимо было продумать, как расположить восемь снарядов и выставить на каждый звуковое и световое оборудование, – рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Первыми в соревнования вступят представители спортивной аэробики – для них турнир начнется уже завтра, 26 марта. В этот же день состоится и церемония открытия, в которой организаторы постарались объединить и показать всю красоту и мощь четырех видов гимнастического спорта, представленных на «Играх вызова легенд – 2023». Первые соревнования по спортивной аэробике состоятся 29 марта, представительницы художественной гимнастики вступят в борьбу за медали 30 марта, а спортивные гимнасты – 31 марта.

Завершатся «Игры вызова легенд – 2023» 1 апреля. В этот день будут не только разыграны последние медали, но и состоится масштабный гала-концерт, в котором примут участие представители всех четырех видов спорта. Гала-концерт пройдет не на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО», а в Центре художественной и эстетической гимнастики в микрорайоне Солнечный.