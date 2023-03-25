Региональный фестиваль ГТО среди трудовых коллективов выиграла "Уралэлектромедь"

Фото: ВФСК ГТО (Свердловская область)

В субботу, 25 марта, в Свердловской области состоялся региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди трудовых коллективов. Победу одержали представители АО "Уралэлектромедь" (Верхняя Пышма).

Фестиваль ГТО на Среднем Урале проводится с 2018 года. Стало быть сегодня он прошел уже в шестой раз. Фестиваль этого года приурочен к 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта, которое будет отмечаться в октябре.

Соревнования прошли на двух площадках: в Екатеринбурге (в спорткомплексе "Луч") и в Верхней Пышме (во Дворце спорта УГМК).

На фестивале выступили 130 спортсменов-любителей, которые представляли 14 трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений Свердловской области. Возраст участников — от 25 до 59 лет.

Победителем соревнований стала команда АО "Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма). Она будет представлять Свердловскую область на Всероссийском фестивале ГТО.

Второе место заняла команда АО "РУСАЛ" (городской округ Каменск-Уральский). Замкнула тройку призеров сборная АО "ЕВРАЗ НТМК" (город Нижний Тагил).