В Екатеринбурге прошел чемпионат по игре в киберхоккей

Участники состязаний соревновались в спортивном симуляторе хоккея. Фото: страница "УралКиберФест" в соцсети "ВКонтакте"

Чемпионат Свердловской области по игре в киберхоккей NHL 2023 прошел в Екатеринбурге. На консолях PlayStation 5 участники соревновались в спортивном симуляторе хоккея, передает корреспондент "Областной газеты".

Чемпионат состоялся в формате матчей один на один. Участники использовали стандартные команды игры. Соревнования по киберхоккею NHL в Свердловской области проходят в 3-й раз, но впервые участники состязались в версии игры 2023 года.

"Тут очень высокий порог входа. Игры нет на персональных компьютерах, она только на игровых приставках. То есть нужна приставка, дорогая игра", — рассказал председатель Свердловского областного отделения Федерации компьютерного спорта России Константин Акубеков.

Победители соревнований получают киберспортивные разряды, которые позволят спортсменам участвовать в турнирах и чемпионатах на всероссийском уровне.

Также подобные чемпионаты позволяют развиваться в регионе новому виду фиджитал-соревнований, где команды состязаются в киберпространстве, а затем и в реальности.

"Фиджитал- и киберспорт — это будущее, которое позволяет войти в профессию IT, помогает спортсменам, которые ушли из профессионального спорта в достаточно молодом возрасте. Теперь они могут продлить свою карьеру в киберспорте, благодаря чему будет развиваться игровая индустрия России", — отметил президент областной федерации киберспорта ("УралКиберФест") Дмитрий Сивоволов.

Победителем NHL 2023 в Свердловской области стал Евгений Гаврилов (выступавший под ником proovyxet). Он рассказал, что намерен принять участие в более крупных состязаниях.

Напомним, ранее в Каменске-Уральском прошелтурнир по фиджитал-футболу.