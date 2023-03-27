Международные соревнования "Игры вызова легенд" стартовали в Екатеринбурге

В играх принимают участие 2,5 тысячи спортсменов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Международные соревнования по гимнастическим видам спорта "Игры вызова легенд" начались в столице Среднего Урала. В состязаниях по спортивной аэробике, спортивной акробатике, спортивной и художественной гимнастике принимают участие больше 2,5 тысяч человек из России и 12 дружественных стран.

Соревнования среди гимнастов проходят в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Игры открыли амбассадоры — олимпийская чемпионка Анастасия Татарева, чемпионы Европы и мира Виктор Гречухин и Руслан Зубаиров, а также юные спортсмены, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Впервые не только в нашей стране, но и мире проводятся соревнования, объединившие четыре вида гимнастики: спортивная и художественная, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Эта коллаборация продемонстрирует всю красоту этих видов спорта. "Игры вызова легенд" — наш ответ тем вызовам, которые стоят перед нашей спортивной отраслью", — отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Первый день состязаний начался с первенства России. За медали борются 827 спортсменов из 32 регионов страны. Это представители спортивной аэробики в возрасте от 12 до 17 лет. Судьи оценят выступления гимнастов в индивидуальных программах, группах по пять человек, упражнениях на гимнастической платформе, смешанных парах, трио и танцевальной гимнастике.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Спортивная аэробика набирает обороты и очень развивается во всем мире, но, конечно, для олимпийского уровня нужно, чтобы она была еще более развита, и мы прикладывали к этому все свои усилия. Мы очень рады, что произошло такое объединение гимнастики, и давно об этом мечтали. Я считаю, что гимнастика — это один из красивейших видов спорта, потому что он развивает и координацию, и силу, и выносливость, многостороннее развитие спортсмена. Поэтому для меня наиболее радостно, что "Игры вызова легенд" проходят именно в нашем регионе, и это отличный старт для популяризации этих видов спорта", — подчеркнула президент Федерации спортивной аэробики Свердловской области Светлана Перевалова.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Состязания продлятся в Екатеринбурге до 1 апреля. В завершение игр состоится гала-концерт.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оргкомитету провести "Игры вызова легенд" на высоком уровне с соблюдением всех мер безопасности. Для региона состязания станут подготовкой к проведению международного фестиваля университетского спорта — он состоится в Екатеринбурге в августе 2023 года. Участие в нем примут команды из страны БРИКС, ШОС и СНГ.