Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева и участники турнира на церемонии открытия. Фото: пресс-служба «Игр вызова легенд».

В Екатеринбурге состоялось открытие международных гимнастических соревнований «Игры вызова легенд». Турнир будет проходить до 1 апреля в «Екатеринбург-ЭКСПО» и завершится грандиозным гала-концертом в Центре художественной и эстетической гимнастики.

«Игры вызова легенд» – уникальное событие, объединившее в себе четыре вида спорта: спортивную и художественную гимнастики, спортивную акробатику и спортивную аэробику. В каждом виде программы будут как взрослые международные соревнования, так и всероссийские состязания среди юниоров и юниорок.

Накануне состоялась церемония открытия турнира, в которой приняли участие амбассадоры каждого вида спорта: олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева, чемпионы Европы и мира по спортивной акробатике и спортивной аэробике Виктор Гречухин и Руслан Зубаиров. И, конечно же, юные спортсмены, которые вместе с мастерами представили особенности своих видов гимнастического спорта и исполнили зажигательный танец, совместно дав старт Играм. И все это на глазах у более тысячи спортсменов, десятков тысяч онлайн-зрителей и, конечно, болельщиков, которые пришли на трибуны «Екатеринбург-ЭКСПО».

Первыми в турнир вступили представители спортивной аэробики, для которых началась борьба за медали первенства России. Всего на соревнования заявилось 827 юных спортсменов (12–17 лет) из 32 субъектов России. Конечно, не обошлось и без свердловских спортсменов.

– Спортивная аэробика набирает обороты и очень развивается во всем мире, но, конечно, для олимпийского уровня нужно, чтобы она была еще более развита, и мы прикладывали к этому все свои усилия, – отметила президент федерации спортивной аэробики Свердловской области Светлана Перевалова. – Мы очень рады, что произошло такое объединение гимнастики, и давно об этом мечтали. Я считаю, что гимнастика – это один из красивейших видов спорта, потому что он развивает и координацию, и силу, и выносливость, многосторонне развивает спортсмена. Поэтому для меня наиболее радостно, что «Игры вызова легенд» проходят именно в нашем регионе, и это отличный старт для популяризации этих видов спорта.