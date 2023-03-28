14 медалей теннисистов «УГМК»

На счету Элизабет Абраамян четыре медали в разных видах программы, две из которых -– золотые. Фото: Пресс-служба ФНТР

В Оренбурге завершился лично-командный чемпионат России по настольному теннису. В нем принимали участие 20 представителей верхнепышминского клуба «УГМК», которые завоевали 14 медалей турнира.

Больше всех наград увезла из Оренбурга Элизабет Абраамян. Действующая чемпионка страны в личном разряде во второй раз подряд выиграла чемпионат России и стала первой за последние 20 лет, кому удалось это сделать дважды подряд. Бронзу в личных соревнованиях у женщин завоевала теннисистка «УГМК» Ольга Воробьева.

К личному золоту Элизабет добавила победу в парном разряде вместе с Екатериной Зироновой. Также в активе Абраамян бронза в смешанных парах: она стала третьей в дуэте со Львом Кацманом.

Кстати, в женском парном разряде Абраамян и Зиронова победили еще двух представительниц «УГМК» – Ольгу Воробьеву и Яну Носкову. А бронзу в этом виде программы завоевали еще две теннисистки «УГМК» – Ольга Вишнякова и Дарья Семенова.

В мужской части соревнований бронзу завоевал Кирилл Скачков из «УГМК». Еще один представитель верхнепышминского клуба и сборной Свердловской области Илья Конюхов стал победителем утешительного финала.

В командных соревнованиях у мужчин первое место заняла сборная Санкт-Петербурга, в составе которой был Никита Артеменко из «УГМК». Кирилл Скачков и Владислав Макаров представляли Москву и стали вторыми, а Арсений Гусев со сборной Краснодарского края стал третьим. Мужская сборная Свердловской области заняла итоговое пятое место.

У женщин в командном турнире первенствовали представительницы Самарской области, на втором месте расположилась команда Москвы (Яна Носкова в составе), а бронза досталась сборной Краснодарского края, в составе которой выступали Ольга Воробьева, Валерия Коцюр и Арина Казанцева из «УГМК». Элизабет Абраамян, представлявшая Нижегородскую область, также завоевала бронзу. Команда Свердловской области показала девятый результат.