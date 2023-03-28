Свердловская биатлонистка завоевала еще одно золото на чемпионате России

Свердловчанка одержала победу в 10-километровой гонке преследования. Фото: Галина Соловьева

Спортсменка из Свердловской области Наталия Шевченко завоевала вторую золотую медаль на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.

Наталия Шевченко победила в женской 10-километровой гонке преследования. Свердловская биатлонистка на огневых рубежах из 20 мишеней поразила 19. Она финишировала с результатом 33.48,7. Второе место в гонке заняла югорская спортсменка Екатерина Носкова, третье — тюменская биатлонистка Виктория Сливко.

"У меня было большое преимущество, поэтому перед рубежом старалась сбавить скорость, подышать. Минута преимущества по ходу гонки над ближайшими преследовательницами одновременно расслабляла и напрягала. Я хотела четыре "ноля", но не сегодня. Это стимул на будущее", — сказала после финиша Наталия Шевченко.

Наталия Шевченко занимается биатлоном меньше года, в него она пришла из лыжных гонок, в соревнованиях участвует с конца сентября 2022 года. Открыв для себя дебютный сезон, спортсменка взошла на пьедестал почета в спринтерской гонке этапа "Кубка Содружества", прошедшего в белорусских Раубичах.

Следующие гонки на чемпионате России состоятся 30 марта. Пройдут одиночная смешанная и традиционная смешанная эстафеты.

Напомним, накануне Наталья Шевченко на чемпионате России победила в спринтерской гонке.