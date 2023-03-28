Темы дня

Спорт
28 марта 2023, 16:17

Свердловская биатлонистка завоевала еще одно золото на чемпионате России

Гонка

Свердловчанка одержала победу в 10-километровой гонке преследования. Фото: Галина Соловьева

Спортсменка из Свердловской области Наталия Шевченко завоевала вторую золотую медаль на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.

Наталия Шевченко победила в женской 10-километровой гонке преследования. Свердловская биатлонистка на огневых рубежах из 20 мишеней поразила 19. Она финишировала с результатом 33.48,7. Второе место в гонке заняла югорская спортсменка Екатерина Носкова, третье — тюменская биатлонистка Виктория Сливко.

"У меня было большое преимущество, поэтому перед рубежом старалась сбавить скорость, подышать. Минута преимущества по ходу гонки над ближайшими преследовательницами одновременно расслабляла и напрягала. Я хотела четыре "ноля", но не сегодня. Это стимул на будущее", — сказала после финиша Наталия Шевченко.

Наталия Шевченко занимается биатлоном меньше года, в него она пришла из лыжных гонок, в соревнованиях участвует с конца сентября 2022 года. Открыв для себя дебютный сезон, спортсменка взошла на пьедестал почета в спринтерской гонке этапа "Кубка Содружества", прошедшего в белорусских Раубичах.

Следующие гонки на чемпионате России состоятся 30 марта. Пройдут одиночная смешанная и традиционная смешанная эстафеты.

Напомним, накануне Наталья Шевченко на чемпионате России победила в спринтерской гонке.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.03.2023, 18:46 / Политика
"Единая Россия" обсудила подготовку к выборам на Урале
28.03.2023, 17:57 / Общество
В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле в день Тотального диктанта откроют больше 60 площадок
28.03.2023, 17:40 / Экономика
Уральский выпускник акселератора "Экспортный форсаж" заключил контракт с Казахстаном
28.03.2023, 16:59 / Общество
Вакцинация против кори стартует в Екатеринбурге
28.03.2023, 16:30 / Общество
На Серовском тракте в дорожной аварии пострадал семимесячный ребенок