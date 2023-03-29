Турнир по футболу проведут для воспитанников детдомов и школ-интернатов в Екатеринбурге

Турнир "Будущее зависит от тебя" пройдет 31 марта в Екатеринбурге. Фото: Полина Зиновьева

Второй этап всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя" пройдет 31 марта в Екатеринбурге. Участниками станут юные футболисты из Уральского и Приволжского федеральных округов.

Турнир пройдет на манеже Уральской футбольной академии. Мяч разыграют команды двух возрастных категорий: 2008–2009 и 2010–2011. На поле выйдут 80 юных футболистов из 8 детских домов и школ-интернатов Челябинска, Кургана, Березовского, Сосновки, сел Понино, Балезино и Яр-Сале. Екатеринбург представит сборная из социально-реабилитационного центра Березовского и городского Центра социальной помощи семье и детям "Каравелла", сообщают организаторы состязаний.

Игры проводятся с 2005 года. Проект призван помочь ребятам найти новые семьи. Ежегодно в соревнованиях участвуют несколько тысяч российских детей. За 18 лет в футбол сыграли более 40 тысяч ребят — 5 тысяч команд из 140 городов России.

Также для участников турнира проведут профориентационные занятия по киберсоциализации. Ребятам расскажут о современных цифровых профессиях в спорте.

В мае лучшие футбольные команды по итогам состязаний сразятся в финале. Игры пройдут на федеральной территории "Сириус". Главный приз — поездка в футбольный летний лагерь академии ФК "Барселона".

Напомним, ранее в Екатеринбурге прошел турнир по киберхоккею.