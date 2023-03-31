«Игры вызова легенд» вышли на финиш

Представительницы художественной гимнастики стали настоящим украшением «Игр вызова легенд». Фото: Пресс-служба «Игр вызова легенд»

В Екатеринбурге подходят к завершению международные гимнастические «Игры вызова легенд». В течение недели на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» проходили турниры по четырем видам спорта: художественной и спортивной гимнастикам, спортивной аэробике и спортивной акробатике.

В рамках «Игр вызова легенд» состоялись как всероссийские соревнования среди юниоров, так и взрослые международные турниры. «Екатеринбург-ЭКСПО» на неделю превратился в настоящий центр гимнастики, который был разделен на четыре больших зала. Сегодня самый насыщенный день турнира: соревнования проходят сразу по всем представленным видам спорта. Впервые на площадке появились представители спортивной гимнастики, которые последними вступили в «Игры вызова легенд».

Завтра турнир завершится розыгрышем медалей в трех дисциплинах. В художественной гимнастике пройдут финалы в индивидуальной программе и групповых упражнениях, в спортивной аэробике состоятся решающие соревнования у смешанных пар и в танцевальной гимнастике, а в спортивной гимнастике – финалы на отдельных снарядах.

Кульминацией турнира станет масштабный гала-концерт, в котором примут участие представители всех четырех видов спорта. Он пройдет в недавно открытом Центре художественной и эстетической гимнастики. Этот спортивный объект летом будет принимать и главный турнир года в Свердловской области – Международный фестиваль университетского спорта. «Игры вызова легенд» стали своеобразными тестовыми соревнованиями в преддверии фестиваля, и организаторы справились со своей задачей на сто процентов.

– На самом деле я вообще в шоке, что Екатеринбург может провести такого масштаба соревнования, и это очень-очень ценно, что люди на это идут, что люди этого хотят, что люди это организовывают. Это действительно развитие спорта. Не только художественной гимнастики, но и всех остальных трех видов спорта, представители которых вместе с нами выступают. Площадка выглядит практически как на чемпионате мира, – сказала старший тренер сборной России по художественной гимнастике в групповых упражнениях Ксения Дудкина.