"Игры вызова легенд" в Екатеринбурге завершились грандиозным гала-концертом

Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге подошли к концу международные гимнастические "Игры вызова легенд". В течение недели на площадке "Екатеринбург-ЭКСПО" проходили соревнования по четырем видам спорта: спортивной и художественной гимнастикам, спортивной аэробике и спортивной акробатике.

В рамках турнира состоялись как всероссийские соревнования среди юниоров, так и взрослые международные турниры. У каждого вида спорта был свой амбассадор: олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский, чемпионы Европы и мира по спортивной аэробике и спортивной акробатике Руслан Зубаиров и Виктор Гречухин. Завершились соревнования гала-концертом, в котором приняли участие представители всех четырех видов спорта.

Фото: Полина Зиновьева

"Рад приветствовать всех участников этого масштабного турнира, — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин на церемонии закрытия. — Мы впервые собрали эти четыре вида спорта вместе, и получилось очень здорово. И особо приятно, что гала-концерт прошел на площадке недавно открытого Центра художественной и эстетической гимнастики".

Показательные выступления спортсменов совмещались со световым шоу, участниками которого стали зрители. У каждого гостя был браслет, который светился в темноте и помогал создавать в зале непередаваемую атмосферу. Вместе со спортсменами на спортивном ковре появлялись и амбассадоры турнира, они также участвовали в организации красочного шоу. Пируэты, сложные поддержки, невероятные элементы — спортсмены демонстрировали мастерство высочайшего уровня.

Фото: Полина Зиновьева

На ковре появлялись представители всех четырех видов спорта "Игр вызова легенд". Первыми выступили спортивные акробаты, которые выстраивали сложные фигуры, крутили сальто и заводили зрителей сложными элементами программы. Их сменили представители спортивной аэробики, которые своими зажигательными номерами заставили зал танцевать. Интересно, что на экранах Центра художественной и эстетической гимнастики транслировались ретрокадры с выступлениями выдающихся отечественных спортсменов, и эти кадры сочетались с номерами восходящих звезд, выступающих в Екатеринбурге.

Далее последовали показательные выступления спортивных гимнастов. Стойки на руках, сальто, сложные прыжки — юные спортсмены справлялись со всем. А когда на ковре появился Давид Белявский со своим номером, зал взорвался аплодисментами.

Фото: Полина Зиновьева

Завершился гала-концерт номерами от представительниц художественной гимнастики. Сначала необыкновенно проникновенный номер показали юные гимнастки, причем выступили они под живое выступление хора с песней "Прекрасное далеко". А после этого Анастасия Татарева продемонстрировала олимпийский уровень и закрыла турнир своим красивым и ярким выступлением.

Фото: Полина Зиновьева