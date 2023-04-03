Кабмин РФ подготовил проект постановления по упрощенному получению Fan ID

Дети до 14 лет могут пройти идентификацию для карты болельщика удаленно. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Правительство РФ совместно с Агентством стратегических инициатив разработало проект постановления, упрощающего получение Fan ID для определенных категорий граждан. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Fan ID по упрощенной процедуре смогут получить некоторые категории болельщиков. Среди них пенсионеры, инвалиды и дети. Согласно документу, детям до 14 лет разрешено пройти удаленную идентификацию на спортивные мероприятия через портал государственных услуг. Таким образом, им не нужно будет посещать многофункциональные центры у стадионов. Что касается пенсионеров, а также инвалидов I, II и III групп и детей-инвалидов, то при прохождении очной идентификации для них предложено выделить отдельные окна. Эти категории граждан будут обслуживаться без очереди.

Для получения карты болельщика нужно составить заявление на портале Госуслуг, а затем подтвердить данные в МФЦ. С 15 марта доступно онлайн-оформление документа.

Fan ID представляет собой персонифицированную карту для прохода на спортивные мероприятия в России. Паспорт болельщика должен получить каждый, кто хочет купить билет и посмотреть игру. Fan ID оформляется для каждого человека отдельно, в том числе на детей младше 14 лет.

Напомним, ранее упростить процедуру получения Fan ID к 1 мая поручил Президент России Владимир Путин.