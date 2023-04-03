«Мини-олимпийские игры»

Выступления спортивных акробатов вызывали у зрителей восторг. Фото: Полина Зиновьева

В воскресенье, 2 апреля, в Екатеринбурге завершились международные гимнастические «Игры вызова легенд». В течение недели на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» проходили соревнования сразу по четырем видам спорта: художественной и спортивной гимнастике, спортивной аэробике и спортивной акробатике. Завершился турнир грандиозным гала-концертом, который прошел в недавно открытом Центре художественной и эстетической гимнастики.

600 медалей, 12 стран

За неделю на гимнастических помостах «Игр вызова легенд» было разыграно 600 медалей. 12 стран представляли 22 сборные команды во всех четырех видах программы. Помимо международных турниров, в рамках «Игр вызова легенд» проходили и всероссийские соревнования по отдельным видам спорта.

К примеру, открывали турнир представители спортивной аэробики, которые состязались на первенстве России среди спортсменов 12–17 лет. Постепенно турнир набирал обороты, в борьбу за медали вступили иностранные делегации. Где-то (например, в спортивной акробатике) иностранные спортсмены принимали участие в Кубке России. А вот в спортивной гимнастике был организован отдельный международный турнир, который носил имя одного из самых известных свердловских гимнастов – Давида Белявского. Сам Давид, кстати, был амбассадором соревнований наряду с олимпийской чемпионкой Анастасией Татаревой, а также чемпионами Европы и мира Русланом Зубаировым и Виктором Гречухиным.

Самой обширной географией отметились соревнования по художественной гимнастике: в турнире приняли участие десять национальных команд, но, конечно, бороться за медали с представительницами российской команды им было тяжело.

Всего «Игры вызова легенд» объединили под своими знаменами более 2 500 участников из Армении, Алжира, Белоруссии, КНР, Кипра, Израиля, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сирии, Узбекистана и России.

Свердловский след

Свердловские спортсмены как хозяева соревнований были представлены во всех видах программы и, конечно, не остались без медалей «Игр вызова легенд».

Копилка сборной региона стала пополняться уже с первых дней. Так, в рамках первенства России по аэробике свердловчане завоевали четыре медали. В танцевальной гимнастике среди юниоров 15–17 лет команда из Екатеринбурга заняла первое место. Еще одно золото было добыто в аналогичной дисциплине, но среди юношей и девушек 12–14 лет. Две медали в копилку региона принесли соревнования на гимнастической платформе. Команда из столицы Урала стала серебряным призером турнира среди юношей и девушек 12–14 лет, а у юниоров еще одна команда из Екатеринбурга завоевала бронзу.

Две медали завоевали свердловские представители спортивной аэробики и на взрослом чемпионате России. И вновь успешными для наших спортсменов стали танцевальная гимнастика и соревнования на гимнастической платформе. В обоих видах программы команды Свердловской области заняли второе место. Таким образом, в активе свердловских представителей спортивной аэробики шесть медалей «Игр вызова легенд»: два золота, три серебра и бронза.

В Кубке России по спортивной акробатике принимали участие не только российские спортсмены, но и представители Армении, Казахстана, Белоруссии и Узбекистана. Акробаты екатеринбургской спортивной школы № 19 «Детский стадион» Анна Кириллова и Виктория Мукина стали бронзовыми призерами турнира в многоборье среди женских пар.

Не обошлось без медалей и в спортивной гимнастике. На турнире на призы олимпийского чемпиона Давида Белявского «Движение вверх» представительница спортивной школы № 1 Нижнего Тагила Екатерина Писаревская оформила своеобразный хет-трик. Она стала второй в личном многоборье, а также завоевала еще две медали турнира в отдельных видах программы: серебро в упражнениях на брусьях и бронзу в опорном прыжке.

Международные соревнования по художественной гимнастике завершали «Игры вызова легенд», и здесь свердловские спортсменки также не остались без призовых мест. Интересно, что четыре медали из пяти свердловской команде принесла Лидия Чернышева. В соревнованиях сеньорок (тех, кто выступает по программе мастеров спорта) она завоевала серебро в личном многоборье, а также сразу несколько медалей в отдельных видах программы. Лидия стала победительницей в упражнениях с обручем, а также добавила серебро в соревнованиях с лентой и бронзу в упражнениях с мячом.

Еще одну бронзовую награду завоевали свердловские юниорки, занявшие третье место в групповых упражнениях с пятью мячами.

Гала-концерт: участвуют спортсмены и даже зрители

Завершился турнир масштабным гала-концертом, который прошел на площадке недавно открытого Центра художественной и эстетической гимнастики в Солнечном. Организаторы привлекли к мероприятию не только представителей всех четырех видов спорта, но и амбассадоров турнира.

Почувствовать себя участниками шоу могли и зрители. У каждого гостя был свой браслет, который попросили надеть до начала выступлений. Сам гала-концерт представлял собой показательные выступления спортсменов и световое шоу, частью которого стали зрители: браслеты постоянно мигали, меняли цвет и создавали в зале непередаваемую атмосферу.

На гимнастическом ковре постоянно менялись спортсмены и виды спорта. Все пытались показать красоту и неповторимость своей дисциплины. Юные «художницы» исполнили трогательный танец под живое хоровое исполнение песни «Прекрасное далеко» и тронули сердца всех зрителей. Выступления представителей спортивной аэробики, напротив, наполнили зал мощной энергией. Ну а спортивные акробаты и гимнасты устроили настоящее шоу: сальто, различные сложные фигуры и силовые элементы – все это в исполнении молодых спортсменов. Интересно, что параллельно с номерами на экранах показывали ретрозаписи выступлений прославленных отечественных спортсменов. Задумка такого хода проста: показать преемственность поколений в российском спорте.

Ну и, конечно, не обошлось без выступлений главных звезд турнира – амбассадоров «Игр вызова легенд». Появление Давида Белявского, Руслана Зубаирова и Виктора Гречухина на спортивном ковре вызвало в зале бурные овации. А от сольного номера блестящей Анастасии Татаревой под живую музыку у зрителей появлялись мурашки – настолько олимпийская чемпионка заворожила всех своим выступлением.

Показательные выступления грациозной Анастасии Татаревой не оставили никого равнодушным. Фото: Полина Зиновьева

«Масштабы впечатляют» «Игры вызова легенд» стали в своем роде тестовыми соревнованиями в преддверии главного спортивного события года для нашего региона – Международного фестиваля университетского спорта. Гимнастические игры были организованы в кратчайшие сроки, но организация турнира была на высоком уровне, что еще раз говорит о том, что в Свердловской области готовы к проведению спортивных соревнований самого крупного масштаба. Ангелина Мельникова, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, посетившая турнир в качестве почетного гостя: – Я когда приехала и впервые зашла в зал, то была сильно удивлена и впечатлена. Насколько здесь красивая арена, и вообще масштабы соревнований впечатляют. Не хватает, конечно, уровня гимнастики. Если бы здесь выступали именитые гимнасты, то было бы еще лучше. Но раз здесь это все проводится впервые, то никто не знал, что настолько круто. Очень хочется, чтобы турнир стал ежегодным. Меня, кстати, Давид Белявский как-то звал, сначала я готовилась выступать здесь, не в многоборье, но потом он сказал, что выступать не надо: «Приезжай как почетный гость». Ксения Дудкина, старший тренер сборной команды России по художественной гимнастике в групповых упражнениях : – На самом деле я вообще в шоке, что Екатеринбург может провести такого масштаба соревнования, и это очень-очень ценно, что люди на это идут, что люди этого хотят, что люди это организовывают. Это действительно развитие спорта. Не только художественной гимнастики, но и всех остальных трех видов спорта, представители которых вместе с нами выступают. Площадка выглядит практически как на чемпионате мира. Для девочек это серьезно, потому что они все равно юные, кто-то выступал на крупных соревнованиях, кто-то нет. Присутствует мандраж, с которым они борются, и это для спортсмена очень хорошо Анастасия Татарева, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике: – Организация на высшем уровне. Я, честно говоря, даже не ожидала. Можно сказать, что это мини-олимпийские игры. Я уже говорила команде, что даже не на всех международных соревнованиях такой уровень. Я уверена, что спортсменкам было волнительно выступать, потому что соревнования действительно масштабные.