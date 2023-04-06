Свердловские спортсмены стали бронзовыми призерами первенства России по настольному теннису

В матче за выход в финал наша команда уступила сборной Оренбургской области. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Команда сборной Свердловской области по настольному теннису среди спортсменов до 20 лет стала третьей на первенстве России, которое проходит в Чебоксарах. Турнир продолжится до 9 апреля.

В матче за выход в финал наша команда уступила сборной Оренбургской области со счетом 2:3, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"У нас с оренбуржцами всегда очень принципиальные матчи, так как сборные представляют спортсмены главных клубов страны — УГМК и "Факел-Газпрома". Игра была очень плотной, но в этот раз немного не повезло нам. Будем бороться за медали в личных соревнованиях", — рассказал тренер УГМК и сборной Свердловской области Станислав Злобин.

Отметим, что за сборную Свердловской области выступают теннисисты УГМК Илья Конюхов, Серафим Орлов, Мирон Васильев, Александр Тюленев и Арсений Лопин.

Победителями первенства России стали спортсмены из Оренбурга. В финальной встрече они выиграли у команды из Санкт-Петербурга.

Соревнования продолжаются. В одиночном и парном разрядах турнира за медали поборются 11 свердловских спортсменов.

Напомним, ранее женская сборная Свердловской области выиграла биатлонную эстафету на чемпионате России.