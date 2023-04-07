Свердловская область поборется за победу в номинациях отраслевой премии в области спорта

Премия Sport Business Awards вручается лучшим проектам, спортивным сооружениям и менеджерам по итогам 2022 и начала 2023 года. Фото: Алексей Кунилов

Свердловская область представлена в 9 из 28 номинаций отраслевой премии Sport Business Awards, сообщает департамент информационной политики региона.

Благодаря губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву развитию спорта в регионе уделяется большое внимание. В прошлом году он договорился с министром спорта России Олегом Матыциным о совместной работе над реализацией федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография". В его рамках для уральцев, независимо от возраста и уровня подготовки, созданы все условия для занятий физкультурой и спортом. Сюда же входит дальнейшее развитие инфраструктуры региона, оснащение территорий спортивными сооружениями, а также работа по популяризации массового спорта.

Премия Sport Business Awards вручается лучшим проектам, спортивным сооружениям и менеджерам по итогам 2022 и начала 2023 года. Мероприятие проходит при поддержке Минспорта РФ и Олимпийского комитета России. На победу в номинациях претендуют 700 компаний, менеджеров, предпринимателей, стартапов, проектов и регионов.

Свердловская область представлена в следующих номинациях:

"Спортивный регион года" — Свердловская область;

"Арена года" — Дворец игровых видов спорта и Уральская футбольная академия;

"Стадион года" — "Екатеринбург Арена";

"Горнолыжный комплекс года" — "Гора Белая";

"Корпоративное событие года" — спартакиада "Кубок РМК";

"Невоспетые герои года" — гринкиперы "Екатеринбург Арены";

"Площадка года" — ледовая арена "Авто" и "Арена Парк";

"Спортивное событие года" — бой Александра Шлеменко против Магомеда Исмаилова за специальный пояс RCC в рамках турнира турнир RCC 13 в Екатеринбурге;

"Спортсмен года" — Иван Штырков.

Определять победителей премии будет жюри, в составе которого более двухсот специалистов и практиков отрасли, в том числе первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров, руководители и представители департаментов Минспорта России.

Церемония награждения пройдет 19 апреля в Москве в концертном зале "Мир".

В Свердловской области ежегодно проходит около 12 тысяч различных спортивных мероприятий. Титульным мероприятием 2023 года станет Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ, который пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Соревнования состоятся по 14 видам спорта: бадминтону, баскетболу 3×3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике. Будет разыграно 193 комплекта медалей. Участие в фестивале примут более 240 вузов из 94 стран. Количество спортсменов составит 3 400 человек.

Напомним, ранее фестиваль Свердловской филармонии "Безумные дни" стал лауреатом премии "Серебряный лучник".