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Спорт
9 апреля 2023, 12:14

В Каменске-Уральском открыли новый сезон "Зарядки с чемпионом"

  Анастасия Заева
Зарядка с чемпионом

Присоединиться к утренней "Зарядке с чемпионом" могут все желающие. Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском стартовал новый сезон  проекта "Зарядка с чемпионом". Первую тренировку провел мастер спорта международного класса по ледовому спидвею, шестикратный чемпион мира, пятикратный чемпион России, директор школы "Юность-ДОСААФ" Виталий Хомицевич, сообщила пресс-служба администрации Каменска-Уральского. 

"Зарядка с чемпионом" проводится традиционно по субботам в 10:00 на свежем воздухе в парке "Космос". По программе запланированы еще три зарядки, которые также проведут известные спортсмены. 

15 апреля наставником "Зарядки с чемпионом" станет кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, городской гуру ГТО Татьяна Белоусова. 

22 апреля тренировку проведет бронзовый призер первенства России по боксу Константин Дорогин. 

29 апреля секретами здоровой зарядки поделится кандидат в мастера спорта, призер чемпионатов России по гребному спорту Светлана Филатова. 

Присоединиться к утренней "Зарядке с чемпионом" могут все желающие, ограничений по возрасту нет. 

Областная газета Свердловской области

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