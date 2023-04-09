В Каменске-Уральском открыли новый сезон "Зарядки с чемпионом"

Присоединиться к утренней "Зарядке с чемпионом" могут все желающие. Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском стартовал новый сезон проекта "Зарядка с чемпионом". Первую тренировку провел мастер спорта международного класса по ледовому спидвею, шестикратный чемпион мира, пятикратный чемпион России, директор школы "Юность-ДОСААФ" Виталий Хомицевич, сообщила пресс-служба администрации Каменска-Уральского.

"Зарядка с чемпионом" проводится традиционно по субботам в 10:00 на свежем воздухе в парке "Космос". По программе запланированы еще три зарядки, которые также проведут известные спортсмены.

15 апреля наставником "Зарядки с чемпионом" станет кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, городской гуру ГТО Татьяна Белоусова.

22 апреля тренировку проведет бронзовый призер первенства России по боксу Константин Дорогин.

29 апреля секретами здоровой зарядки поделится кандидат в мастера спорта, призер чемпионатов России по гребному спорту Светлана Филатова.

Присоединиться к утренней "Зарядке с чемпионом" могут все желающие, ограничений по возрасту нет.