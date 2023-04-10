Евгений Куйвашев рассказал о подготовке к Международному фестивалю университетского спорта на заседании под председательством Дмитрия Чернышенко

По словам Евгения Куйвашева, деревня фестиваля, где будут проживать участники, находится в высокой степени готовности. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Евгений Куйвашев принял участие в заседании организационного комитета по подготовке и проведению Международного фестиваля университетского спорта 2023 года в Екатеринбурге под руководством заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко.

Участники оргкомитета обсудили возведение спортивных объектов, запуск волонтерской программы и организацию пригласительной кампании фестиваля. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"В рамках визита официальной делегации Китая во главе с председателем КНР Си Цзиньпином в Москву обсуждалось, в том числе, сотрудничество в спортивной сфере. Фестиваль студенческого спорта включен в План Годов российско-китайского сотрудничества в области спорта и является ярким примером нашего конструктивного взаимодействия. Отмечу, что Минспорт России уже получил предварительное подтверждение по участию от 16 стран", — сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что Свердловская область имеет большой опыт проведения международных спортивных мероприятий. Регион должен справиться с организацией международного фестиваля, обеспечив своевременную готовность объектов.

Дмитрий Чернышенко также поручил Минобрнауки проработать вопрос участия в фестивале команд иностранных вузов-побратимов.

По словам Евгения Куйвашева, к пригласительной кампании подключены вузы региона. Они уже направили приглашения по линии своего международного взаимодействия.

"В высокой степени готовности находится деревня фестиваля, где будут проживать участники. В штатном режиме осуществляется подготовка городской инженерной инфраструктуры. Высокие требования предъявляем к обеспечению безопасности участников и гостей фестиваля. Разработана волонтерская программа, в рамках которой планируем привлечь 3 500 волонтеров. Готовится широкая культурная программа, важным направлением является также программа наследия фестиваля", — рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В заседании также принял участие министр спорта России Олег Матыцин. Он отметил, что в ходе всех международных контактов иностранных коллег активно приглашают принять участие в фестивале. Особое внимание уделяется взаимодействию с КНР. По его словам, руководитель Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китая Гао Чжидань подтвердил готовность направить команды из китайских университетов.

Отметим, что Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал, что регион также целенаправленно занимается наследием фестиваля. Правительство Свердловской области и Министерство науки и высшего образования России разработали "дорожные карты" передачи объектов спортивной деревни в собственность страны. Они станут основой кампуса Уральского федерального университета.

Участие в Международном фестивале университетского спорта примут порядка 3,4 тысячи спортсменов из 240 вузов стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования пройдут по 14 видам спорта: бадминтону, баскетболу 3×3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике. Будет разыграно 193 комплекта медалей.

Напомним, ранее в Екатеринбурге открылся волонтерский центр Международного фестиваля университетского спорта. Он примет 3,5 тысячи волонтеров, которые будут задействованы во всех сферах подготовки и проведения соревнований — от прибытия и размещения участников до работы со СМИ, вещателями и помощи в лингвистическом сопровождении.