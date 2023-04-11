Темы дня

Спорт
11 апреля 2023, 12:18

Екатеринбурженка установила рекорд России

Елизавета Иванова

Елизавета Иванова — двукратная чемпионка России, серебряный призер чемпионата Европы. Фото: пресс-служба Федерации скалолазания России

Свердловская скалолазка Елизавета Иванова выиграла всероссийские соревнования в лазании на скорость, которые прошли в Воронеже. Заодно екатеринбурженка установила рекорд России: в полуфинале она пробежала по 15-метровой вертикальной трассе скалодрома за 6,817 секунды. Согласно правилам, результаты в скалолазании округляются до сотых. Официально новое достижение — 6,82 секунды.

24-летняя Елизавета Иванова улучшила прежний национальный рекорд, который был установлен тюменкой Екатериной Баращук всего месяц назад, на 12 сотых секунды.

"В первой части нынешнего сезона я планировала выбежать из 7 секунд, поскольку на тренировках у меня были результаты 6,97 и 6,94, — рассказала Елизавета Иванова. — Но не думала, что получится 6,82. Это время вполне конкурентно и на международной арене".

Мировой рекорд среди женщин — 6,53 секунды. Его обладательница — польская спортсменка Александра Мирослав.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.04.2023, 15:23 / Общество
Российский экипаж с борта МКС ответил на вопросы "Областной газеты"
11.04.2023, 15:10 / Общество
Дети-сироты из Талицкого и Пышминского городских округов получили ключи от новых квартир
11.04.2023, 14:49 / Общество
В Березовском 8-летний ребенок заразился корью
11.04.2023, 14:30 / Общество
Свердловчане выберут из 149 общественных территорий площадки для благоустройства
11.04.2023, 13:56 / Общество
На Среднем Урале выявили 107 новых случаев коронавируса