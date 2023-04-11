Елизавета Иванова — двукратная чемпионка России, серебряный призер чемпионата Европы. Фото: пресс-служба Федерации скалолазания России

Свердловская скалолазка Елизавета Иванова выиграла всероссийские соревнования в лазании на скорость, которые прошли в Воронеже. Заодно екатеринбурженка установила рекорд России: в полуфинале она пробежала по 15-метровой вертикальной трассе скалодрома за 6,817 секунды. Согласно правилам, результаты в скалолазании округляются до сотых. Официально новое достижение — 6,82 секунды.

24-летняя Елизавета Иванова улучшила прежний национальный рекорд, который был установлен тюменкой Екатериной Баращук всего месяц назад, на 12 сотых секунды.

"В первой части нынешнего сезона я планировала выбежать из 7 секунд, поскольку на тренировках у меня были результаты 6,97 и 6,94, — рассказала Елизавета Иванова. — Но не думала, что получится 6,82. Это время вполне конкурентно и на международной арене".

Мировой рекорд среди женщин — 6,53 секунды. Его обладательница — польская спортсменка Александра Мирослав.