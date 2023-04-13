Во Дворце водных видов спорта все происходящее в бассейнах транслируется на огромные экраны. Фото: Алексей Кунилов

Вчера в Екатеринбурге официально ввели в строй два крупнейших объекта спортивной инфраструктуры – Дворец водных видов спорта (ДВВС) в жилом районе Новокольцовский и Дворец дзюдо в Академическом. В церемонии открытия приняли участие помощник Президента России Игорь ЛЕВИТИН и губернатор области Евгений КУЙВАШЕВ. Они высоко оценили оба объекта. В августе 2023 года ДВВС и Дворец дзюдо станут площадками Международного фестиваля университетского спорта, а после – перейдут в пользование жителей Свердловской области.

ДВОРЕЦ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА

ДВВС расположен недалеко от «Екатеринбург-ЭКСПО» – в так называемой деревне Универсиады, которая осенью этого года станет частью Уральского федерального университета.

Дворец – самый большой объект деревни (общая площадь – почти 60 тысяч метров), но компания «Синара-Девелопмент» построила его всего за два года: работы велись с марта 2021-го по март 2023 года.

Новый спортивный объект рассчитан на проведение соревнований по четырем видам спорта: плаванию, синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло. Здесь есть четыре бассейна (главный – с трибунами на 5 000 мест), а также несколько тренировочных площадок.

– Это объект Свердловской области, но это — достояние всей России, – отметил, выступая на церемонии открытия, Игорь Левитин. – Раньше у нас по части водных видов спорта лидером была Казань, а сегодня Екатеринбург. И я рад, что подобных сооружений становится все больше. Это дворец мирового уровня, и это нам сегодня подтвердили присутствующие здесь олимпийские чемпионы. Здесь можно проводить соревнования любого уровня. Это подарок всему российскому спорту.

– То, что мы видим сегодня – это труд большой команды под руководством Евгения Владимировича Куйвашева. Подрядные организации, проектировщики за короткое время создали просто сказочный объект, – подчеркнул также присутствовавший на церемонии открытия первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

Еще до Международного фестиваля университетского спорта в ДВВС пройдут два тестовых мероприятия: чемпионат России по прыжкам в воду и Кубок Свердловской области по плаванию. На осень запланировано несколько соревнований окружного значения. После этого, по словам главы региона Евгения Куйвашева, спортсооружением смогут пользоваться и обычные жители Свердловской области.

– Дворец водных видов спорта предусматривает не только проведение соревнований и тренировок, но и, безусловно, доступ для всех желающих поплавать. Любителей плавания у нас достаточно. Мы знаем, как у нас загружены бассейны Екатеринбурга – они полные. Днем тренируются дети, взрослые тренируются днем и вечером. После того, как пройдут тестовые соревнования и соревнования Международного фестиваля, будет разработана система, предусматривающая формы и бесплатного, и платного доступа сюда для всех, — сказал губернатор.

«Кубок Попова» по плаванию может вернуться в Екатеринбург Одним из гостей церемонии открытия Дворца водных видов спорта был Александр Попов – четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, уроженец Свердловской области. Корреспондент «Облгазеты» задал прославленному спортсмену несколько вопросов. – Александр, как вам новый объект? – Шикарно. Ничего подобного в области до сих пор не было, и мне даже было немножко стыдно за земляков. Но теперь многолетняя мечта свердловских пловцов, ватерполистов, прыгунов в воду, синхронисток наконец-то сбылась. Дворец, безусловно, лучший в стране. – Несколько лет назад в Екатеринбурге проходил детский турнир по плаванию на ваши призы, но потом он переехал в Казань… – Он именно потому и переехал, что достойного бассейна в городе не было. – Сейчас можно задуматься о возвращении Кубка Попова на родину… – Вот мы только что обсуждали эту перспективу. – И каков итог? – Не торопитесь, мы только начали обсуждение. – В этом году провести турнир в Екатеринбурге, наверное, уже не успеть, но, возможно, это удастся сделать в будущем году? – Может быть. Фото: Алексей Кунилов

ДВОРЕЦ ДЗЮДО

Работу над Дворцом дзюдо в Академическом районе (на пересечении улиц Академика Сахарова и Чкалова) начали в апреле 2020 года, когда был заключен контракт на строительство. Объект должен был быть создан в японском стиле. Сейчас Дворец дзюдо представляет собой четырехэтажное здание общей площадью 16 700 квадратных метров. Стеклянные фасады, металлические опоры, кровли с большими выносами – все это действительно напоминает японский стиль.

Внутри – два просторных зала. В основном – четыре татами и трибуны на 1 800 зрительских мест, что позволяет проводить соревнования самого высокого уровня. В тренировочном зале также четыре татами: в обычные дни здесь будут проходить тренировки, а во время турниров – разминка участников соревнований.

Также во дворце есть тренажерный зал, множество комфортных раздевалок, пресс-центр, а возле объекта располагаются парковка на 230 машин и открытые спортивные площадки.

Осмотр объекта Игорь Левитин и Евгений Куйвашев начали с тренировочного зала, где уже вовсю идут занятия не только у юных спортсменов, но и опытных дзюдоистов и самбистов. К примеру, на татами присутствовали чемпионка мира по самбо Олеся Посылкина, неоднократный призер Кубка России по дзюдо Игорь Долганов, а также заслуженный тренер России Ольга Селянина.

Евгений Куйвашев и Игорь Левитин (первый и третий справа в первом ряду) и другие участники церемонии открытия оценили вводимые в строй объекты вот так. Фото: Павел Ворожцов

– Потрясающий объект. Нам все очень нравится, спасибо за такие комфортные условия, – сказала Ольга Селянина.

Экскурсия продолжилась в тренажерном зале с новейшим спортивным оборудованием и осмотром раздевалок, после чего почетные гости мероприятия добрались до основного зала. Среди приглашенных звезд спорта на открытии Дворца дзюдо в Екатеринбурге были олимпийский чемпион-2012 по дзюдо Арсен Галстян и серебряный призер олимпийских игр-2004 Виталий Макаров.

– Счастлив за всех любителей дзюдо в Екатеринбурге и Свердловской области, – сказал Виталий Макаров. – Теперь есть возможность выступать и тренироваться в этом шикарном дворце. Здесь можно не только проводить соревнования самого разного уровня, но и организовывать учебно-тренировочные сборы для национальной команды страны.

Евгений Куйвашев отметил значимость открытия этого спортивного объекта в преддверии Международного фестиваля университетского спорта: во дворце пройдут соревнования по дзюдо и самбо.

– Хочу поблагодарить также федерацию дзюдо за поддержку этого вида спорта в регионе, мы давние партнеры, – отметил Евгений Куйвашев.- У нас большое количество ребят, которые занимаются единоборствами. В новом дворце можно проводить соревнования самого высокого уровня и по дзюдо, и по самбо. И, безусловно, создание такого центра будет способствовать подготовке профессиональных спортсменов.

Во Дворце дзюдо смогут заниматься одновременно около 400 детей. Фото: Павел Ворожцов

Режим наследия Перед открытием новых спортивных объектов Евгений Куйвашев и первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров провели встречу, на которой обсуждали вопросы развития спортивной инфраструктуры Свердловской области. Речь, в частности, шла и о проведении в Екатеринбурге Международного фестиваля университетского спорта, а также о режиме наследия спортивных объектов, построенных в рамках подготовки к фестивалю.