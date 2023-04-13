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Спорт
13 апреля 2023, 20:45

Евгений Куйвашев и Игорь Левитин оценили перспективы использования наследия крупных спортивных мероприятий в регионе

Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев поблагодарил Игоря Левитина за поддержку развития спорта в регионе. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и помощник Президента России Игорь Левитин в ходе рабочей встречи обсудили вопросы создания уникальной многофункциональной спортивной инфраструктуры на Среднем Урале, а также использование наследия крупных спортивных мероприятий, которые проходят в регионе.  Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Игорь Левитин прибыл сегодня в Екатеринбург, чтобы принять участие в церемонии открытия Дворца водных видов спорта и Дворца дзюдо. 

"Прежде всего, хочу поблагодарить вас за этот визит, за поддержку, которую вы оказываете нашему региону по многим направлениям, в том числе и в развитии спорта", — обратился Евгений Куйвашев к помощнику Президента. 

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Игорь Левитин и свердловский губернатор обсудили варианты временного софинансирования затрат на эксплуатацию Дворца водных видов спорта из федерального и областного бюджетов.

Участники встречи также обсудили  вопрос адаптации стадиона "Екатеринбург Арена": закрытие контура чаши, включая демонтаж сборно-разборных трибун и благоустройство территории.

Кроме того, Игорь Левитин провел совещание по подготовке к Международному фестивалю университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе этого года.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, сегодня в Екатеринбурге Евгений Куйвашев и Игорь Левитин открыли Дворец водных видов спорта, а также новый Дворец дзюдо.

Областная газета Свердловской области

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