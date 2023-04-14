Евгений Куйвашев поздравил физкультурно-спортивное общество "Динамо" со столетием

Динамовскую школу прошли многие деятели науки и искусства, политики, представители силовых структур. Фото: Павел Ворожцов

Во время торжественной церемонии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил физкультурно-спортивное общество "Динамо" с вековым юбилеем. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Динамовец — это сила духа и трудолюбие, это воля и характер. Быть динамовцем означает быть первым, быть лидером. Среди уральских воспитанников "Динамо" — легенды спорта, победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Динамовскую школу прошли многие деятели науки и искусства, политики, представители силовых структур. Это сильные, мужественные, честные, преданные Родине люди", — отметил Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, сегодня в Свердловской области под девизом "Сила — в движении" развивается более тридцати видов спорта. Около трех тысяч детей и подростков занимаются в регионе в спортивных школах и секциях "Динамо".

Напомним, ранее Евгений Куйвашев и Игорь Левитин оценили перспективы использования наследия крупных спортивных мероприятий в регионе.