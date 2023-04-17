«Динамо» создал Уралец

Фото: Томский областной музей.

Сегодня, 18 апреля, всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо» исполняется 100 лет. Инициатором его создания был выходец из Екатеринбурга – Павел УРАЛЕЦ.

1. «Динамо» – это старейшее спортивное общество нашей страны. Оно было создано на 11 дней раньше физкультурно-спортивного объединения Вооруженных сил «Опытно-показательная площадка Всеобуча» (ныне – ЦСКА).

2. Первое самоопределение общества «Динамо» – пролетарское спортивное общество. Однако в реальности оно с самых первых дней объединяло сотрудников силовых структур (прежде всего – ГПУ–НКВД–МВД) и членов их семей. Эта «специализация» сохранилась до наших дней.

3. Слово «Динамо» к определению «пролетарское спортивное общество» предложил добавить начальник политсекретариата войск ГПУ МО Леонид Недоля-Гончаренко: до революции он работал на московском заводе электродвигателей, носящем именно такое название.

4. Знаменитый лозунг «Динамо – это сила в движении» придумал советский писатель Максим Горький. Фраза содержится в его обращении «Землякам-динамовцам», которое было одновременно опубликовано в газетах «Правда» и «Известия» 20 октября 1932 года.

5. Именно «Динамо» возродило в нашей стране бокс, сыграло значительную роль в становлении и развитии стрелкового спорта и самбо. Именно в «Динамо» появилась спортивная медицина.

6. В Свердловской (тогда – Уральской) области структуры «Динамо» появились на два года позже, чем в Москве, – в 1925-м.

7. На Среднем Урале «Динамо» активно развивало такие виды спорта, как футбол, хоккей с шайбой, баскетбол. Футболист-динамовец Георгий Фирсов в 1937 году забил в ворота омской команды ДКА шесть голов, что до сих пор является рекордом области. Воспитанник свердловского «Динамо» хоккеист Александр Черепанов, переехав в Москву, стал первым уроженцем области, который попал в сборную СССР и сыграл на двух чемпионатах мира (1957 и 1958). Легендарный Павел Дацюк свою профессиональную карьеру начинал в екатеринбургском клубе «Динамо-Энергия».

8. Успехи свердловского биатлона – это исключительно «Динамо». Все наши олимпийские чемпионы – воспитанники именно этого общества.

9. Сегодня в областной организации «Динамо» культивируются 30 видов спорта (и еще семь служебно-прикладных видов). Общее число занимающихся – более 3 000 человек.

10. За последние 40 лет олимпийскими чемпионами стали 16 представителей свердловского «Динамо». Это пять биатлонистов (Юрий Кашкаров, Александр Попов, Евгений Редькин, Сергей Чепиков и Антон Шипулин), четыре гимнастки-художницы (Ирина Зильбер, Мария Нетесова, Ольга Глацких и Анна Гавриленко), 3 лыжника (Сергей Устюгов, Александр Большунов и Татьяна Сорина), а также боксер Егор Мехонцев, дзюдоист Беслан Мудранов, бегунья Мария Савинова и представительница синхронного плавания Анжелика Тиманина.

Придумал всё в 25 лет Инициатором создания общества «Динамо» был Павел Семенович Уралец. Его настоящая фамилия – Нестерок-Нестеренков. Родился он в Киеве, но в десятых годах ХХ века вместе с родителями переехал в Екатеринбург, где пошел учиться в Алексеевское реальное училище (оно располагалось на углу нынешних улиц Ленина и Жукова, сейчас там Институт экономики и управления УрФУ). В 1914 году, когда началась Первая мировая война, 16-летний «реалист» вступил добровольцем в Уральский партизанский отряд, который был отправлен на Северо-Западный фронт. В марте 1915 года в одном из боев недалеко от Шауляя (Литва), Нестерок-Нестеренков был тяжело ранен и взят в плен, где солдату ампутировали правую ногу по среднюю часть бедра. По возвращении из плена (в 1918 году) он, несмотря на отсутствие ноги, вступил добровольцем в Красную Армию, где по понятным причинам получил прозвище Уралец, впоследствии ставшее его фамилией. В 1922 году он был назначен заместителем начальника Политсекретариата войск ГПУ Московского округа, где обратил внимание на то, с каким азартом красноармейцы участвуют в стихийно возникающих спортивных состязаниях. У Уральца возникла идея создать структуру, которая обеспечит необходимые условия для занятий спортом всех желающих из числа подведомственных ГПУ служб. Эта идея была принята на ура сначала товарищами Уральца, а потом и руководством ГПУ. Павлу Семеновичу тогда было 25 лет.

«Быть динамовцем – означает быть первым» В честь 100-летнего юбилея общества «Динамо» в екатеринбургском Театре эстрады прошел торжественный вечер. С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Динамовец — это сила духа и трудолюбие, это воля и характер. Быть динамовцем – означает быть первым, быть лидером. Среди уральских воспитанников «Динамо» – легенды спорта, победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Динамовскую школу прошли многие деятели науки и искусства, политики, представители силовых структур. Это сильные, мужественные, честные, преданные Родине люди», – сказал губернатор. Наиболее достойные динамовцы нынешнего поколения были отмечены региональными и ведомственными наградами.