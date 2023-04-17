Свердловское управление МВД России отметило столетие "Динамо"

Евгений Куйвашев посетил торжественное мероприятие по случаю столетия общества "Динамо". Фото предоставлено Валерием Горелых

Спортсмены общества "Динамо" в екатеринбургском Театре эстрады отметили вековой юбилей своей организации. Поздравить юбиляров пришли представители полпредства в УрФО, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, знаменитые спортсмены и ветераны. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Председатель регионального отделения "Динамо" генерал-лейтенант полиции Александр Мешков поблагодарил коллектив свердловского общества за нелегкий труд. Он отметил, что "Динамо" воспитало таких мировых звезд, как хоккеисты Лев Яшин и Виталий Давыдов, футболист Константин Бесков, конькобежка Мария Исакова, фигуристы Людмила Пахомова и Александр Горшков, боксеры Валерий Попенченко, Егор Мехонцев, Константин Цзю, биатлонисты Сергей Чепиков, Юрий Кашкаров и Антон Шипулин, гимнастки Ирина Зильбер, Мария Федотова и Анна Гавриленко, самбист Альсим Черноскулов, дзюдоист Беслан Мудранов, легкоатлетка Ирина Хабарова. Отметил он и тренеров, которые воспитали талантливых спортсменов. Среди них — Наталья Каштанова, Валерий Стенников, Владимир Путров.

Александр Мешков также поблагодарил своих коллег, которые ранее руководили ГУ МВД по Свердловской области и филиалом "Динамо": Владимира Воротникова, Алексея Красникова и других. По его словам, большой вклад в развитие регионального динамовского движения внесли члены попечительского совета Игорь Алтушкин, Андрей Козицын и Андрей Симановский.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Среди приоритетных задач общества "Динамо" — воспитание молодежи в духе патриотизма, повышение престижа воинской службы, защиты Отечества. Валерий Горелых отметил, что 1 500 юных спортсменов из 45 клубов получают знания по начальной военной подготовке, учатся рукопашному бою, укрепляют морально-волевые качества.

Работа с детьми с ограниченными возможностями — еще одно из важнейших направлений работы свердловского "Динамо". На первом месте здесь пропаганда ценностей здорового образа жизни, привлечение внимания государственных, коммерческих и общественных структур к проблемам социальной реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, их адаптация к жизни в обществе.

Всего за годы деятельности Свердловской областной организации "Динамо" подготовлено 16 олимпийских чемпионов, 14 призеров Олимпийских игр, 270 чемпионов мира и Европы, 280 призеров чемпионатов мира и Европы, 61 заслуженный мастер спорта, 50 участников Олимпийских игр, 223 мастера спорта международного класса, 49 заслуженных тренеров СССР, РСФСР, России.

"Эти успехи возможны благодаря наличию соответствующей материально-технической базы. Только за последние 5 лет построено 5 тиров международного уровня, в том числе для проведения соревнований по практической стрельбе, асфальтирована лыжероллерная трасса. В 2021 году начат капитальный ремонт стадиона екатеринбургского спорткомплекса. Планируется освоить порядка 500 млн рублей из федерального и областного бюджетов в виде субсидий", — рассказал Валерий Горелых.

По его словам, лучшие представители свердловского "Динамо" были отмечены юбилейными наградами. В финале праздника прошел концерт.

В структуру Свердловской областной организации "Динамо" входит 23 районных совета и самостоятельные коллективы физической культуры. Членами общества являются около 45 000 человек, в том числе представители МВД, ФСБ, Росгвардии, Федеральной службы судебных приставов и других структур. В регионе развивается 21 вид спорта, включая 7 служебно-прикладных. Общество сотрудничает с 7 детско-юношескими спортивными школами. В динамовских ДЮСШ и секциях 18 видами спорта занимаются около 3 000 подростков.

Видео предоставлено Валерием Горелых