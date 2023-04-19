Свердловская область вошла в пятерку лучших регионов России по количеству занимающихся спортом детей

Футболом на Урале занимаются 66 000 человек. Фото: Полина Зиновьева

По итогам 2022 года, которые подвели в минспорте, Свердловская область вошла в топ-5 регионов по количеству детей, занимающихся физкультурой и спортом. Наиболее популярны у свердловчан футбол, плавание, легкая атлетика, волейбол и лыжные гонки.

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт отметил, что регион выполнил целевые показатели регионального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография". 54% уральцев занимаются физкультурой и спортом. План по вовлечению свердловчан перевыполнен почти на 3%. Наиболее популярны занятия спортом в ЗАТО Свободный — 77% жителей ведут активный образ жизни. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Леонид Рапопорт подчеркнул, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев большое внимание уделяет вопросам развития массового спорта и созданию условий для занятий.

"Строились и открывались крупные спортивные объекты — ледовые арены, физкультурно-оздоровительные комплексы, дворцы спорта. На днях в Екатеринбурге губернатор вместе с помощником президента России Игорем Левитиным открыли Дворец водных видов спорта и Дворец дзюдо. Ежегодно их смогут посещать около двух миллионов человек. Но большая часть спортивных объектов, сданных в 2022 году, стали частью городской инфраструктуры — универсальные и общедоступные спортивные игровые площадки, велодорожки, площадки с тренажерами, сезонные катки", — рассказал Леонид Рапопорт.

Согласно социологическим исследованиям, 66,9% свердловчан в высшей или средней степени удовлетворены условиями для занятий физической культурой и спортом.

Глава регионального минспорта напомнил, что в 2022 году на Урале прошло 19 000 спортивных и физкультурных мероприятий, в которых приняли участие почти 2,5 миллиона человек. Наиболее масштабные события — "Лыжня России", "Кросс нации" и "Декада бега", День ходьбы.

В Свердловской области действует 907 спортивных детско-юношеских школ и образовательных организаций, которые работают по спортивным направлениям и имеют спортивные клубы. Всего физкультурой и спортом в регионе занимаются 1,1 миллиона детей и школьников. Открыты 10 985 объектов спортивной инфраструктуры, 382 из них открылись только за последний год. Футболом на Урале занимаются 66 000 человек, плаванием — 64 000, легкой атлетикой — 53 000, волейболом — 53 000, лыжными гонками — 51 000. В Свердловской области развивается 126 видов спорта. В 2022 году аккредитованы новые федерации: по самолетному спорту, зимнему плаванию, силовому экстриму, пейнтболу, спортивному метанию ножа, хапкидо, киокушин.

Напомним, ранее в Екатеринбурге открылся новый Дворец дзюдо в Академическом районе Екатеринбурга.