Свердловская синхронистка Анжелика Тиманина стала послом Международного фестиваля университетского спорта

В рамках продвижения фестиваля Анжелика Тиманина побывала на открытии Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге. Фото: дирекция Международного фестиваля университетского спорта

Чемпионка Олимпиады 2012 года по синхронному плаванию и 11-кратная чемпионка мира Анжелика Тиманина стала послом Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Фестиваль станет одним из мероприятий Годов российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022 и 2023 годы. Распоряжение об их проведении подписал Президент России Владимир Путин. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев входит в состав организационного комитета по подготовке и проведению Международного фестиваля университетского спорта. Возглавляет оргкомитет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В рамках продвижения фестиваля Анжелика Тиманина побывала на открытии Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге, в котором пройдет много соревнований. После окончания игр этой инфраструктурой смогут пользоваться жители Свердловской области, а также спортсмены из России и из-за рубежа.

"Мне очень радостно, что на моей родной земле, в моем родном городе появился такой масштабный, классный, огромный Дворец водных видов спорта. Здорово, что спортсмены из разных видов спорта найдут в нем свое место. Потенциал — отличный. Я верю, что здесь все будет супер", — поделилась Анжелика Тиманина.

Напомним, Дворец водных видов спорта и Дворец дзюдо построены к Международному фестивалю университетского спорта в Екатеринбурге. На днях их торжественно открыли Евгений Куйвашев и помощник президента России Игорь Левитин.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. Соревнования состоятся по 15 видам спорта. Заявки на участие подали 246 вузов из 94 стран мира. Сейчас в Екатеринбурге проходит отбор волонтеров. Они будут задействованы во всех сферах подготовки и проведения спортивного праздника: от размещения и прибытия участников до работы со СМИ, вещателями и лингвистическими сервисами.

Напомним, Свердловская область вошла в пятерку лучших регионов России по количеству занимающихся спортом детей.

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