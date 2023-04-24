Фото: Николай Яблонский

В день домашних игр «Урала» у центрального входа на «Екатеринбург Арену» работает мобильный пункт МФЦ, где можно оформить карту болельщика. Главред «ОГ» Александр ЛАКЕДЕМОНСКИЙ рассказал, как позавчера перед игрой «шмелей» с «Ростовом» сделал это за 8 минут.

– Изначально планировал оформить Fan-ID дистанционно, на «Госуслугах» – с 15 марта есть такая возможность. Загрузил свои данные и фото, но дальше этого дело не пошло. Подтверждать личность в формате онлайн нужно с помощью биометрии – а ее содержит 10-летний загранпаспорт либо Единая биометрическая система (ЕБС) – при условии, если ты раньше в ней регистрировался и добавил свои данные. Первого у меня нет, темой ЕБС не заморачивался, так что для подтверждения личности остался безальтернативный поход в МФЦ.

Воскресенье, 23 апреля. У мобильного пункта «Мои документы» около «Екатеринбург Арены» скопление людей. Небольшое, но воспринимается несколько волнительно: сколько же их внутри? Тем более, «Урал» сегодня играет с одним из лидеров чемпионата.

13:03–13:05. Захожу в МФЦ. Прямо напротив входа сотрудница за компьютером – распечатывает бумажные билеты. Перед ней пара человек. Левее два ноутбука, открытые на странице «Госуслуг», – ими можно воспользоваться. Еще пара шагов влево – и вправо вглубь открывается небольшой зал. По периметру столы, за которыми работают сотрудники – если точнее, сотрудницы. У каждого стола фотокамеры на штативах, пространство за посетителями отгорожено стойками со светоотражающим материалом: работники МФЦ фотографируют болельщиков для Fan-ID. Быстро и удобно. Когда в 2021-м в Москве фотографировался на права в стационарном центре «Мои документы», там было только две камеры. Хотя теперь, может, добавили. В зале пара консультантов, которые регулируют поток пришедших. На осмотреться уходит пара минут.

13:05 – 13:08. Женщина-консультант отправляет в небольшую очередь. Передо мной мужчина с сыном в «ураловской» брендированной атрибутике, семейная пара с двумя детьми и группа подростков. Пока жду, пытаюсь пообщаться с консультантом. Женщина крайне немногословна, отказывается назвать даже число работающих в зале специалистов. Прикидываю сам – порядка 15. В том числе поэтому, видимо, и очереди почти нет. Ожидание составило три минуты. .

13:08–13:11. Подошла очередь. Отдаю паспорт. Сотрудница МФЦ что-то смотрит в компьютере, потом дает подписать заявление и распечатывает карту болельщика. Захожу в личный кабинет на «Госуслуги» – там она тоже появилась. Процедура заняла три минуты – все согласно обозначенному «Госуслугами» таймингу. Если добавить предоставление паспортных данных и фотоснимок – должно выйти пять минут на человека. Мужчина с сыном, стоявший передо мной в очереди, вышел чуть позже меня – так что, где-то так, видимо, и есть.