Старт был дан в 37-м

Трасса эстафеты «Весна Победы» традиционно пролегает по проспекту Ленина (на участке от гостиницы «Исеть» до улицы Московской). Фото: Павел Ворожцов.

В воскресенье, 30 апреля, в Екатеринбурге состоится традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы». Она пройдет в областной столице уже в 85-й раз. Участие в соревнованиях примут спортивные клубы, а также коллективы предприятий и учреждений Среднего Урала.

История эстафеты «Весна Победы» началась еще до Великой Отечественной войны. 14 мая 1936 года вышло постановление Правительства СССР «О спортивных обществах», которое ликвидировало ранее существовавшие при наркоматах спортобщества, а взамен создавало новые – по отраслям производства.

В Свердловской области возникли сразу 28 новых обществ: «Буревестник» (в него входили студенты и преподаватели), «Локомотив Востока» (железнодорожники), «Медик», «Пищевик» и другие. Они начали активно развивать физкультуру и спорт на своих предприятиях и проводить соревнования, причем не только внутренние, но и межведомственные.

Одним из таких состязаний стала легкоатлетическая эстафета, инициированная журналистами газеты «Уральский рабочий» (в то время это была главная газета Среднего Урала, орган областного комитета коммунистической партии). Впервые эти соревнования состоялись 2 мая 1937 года.

С той поры она проводилась ежегодно и быстро стала одним из самых знаковых спортивных мероприятий на территории Свердловской области. Эстафета проходила даже во время Великой Отечественной. В первый год войны все соревнования в СССР были свернуты, но как только страна приноровилась к новым условиям, начала постепенно возрождаться и спортивная жизнь: 8 мая 1943 года легкоатлетическая эстафета на призы «Уральского рабочего» после годичного перерыва вновь была проведена. На старт тогда вышли 6,8 тысячи свердловчан.

В 2003 году соревнования перешли под эгиду администрации Екатеринбурга и стали называться «Весна Победы». В 2020 и 2021 году из-за коронавирусных ограничений эстафета не проводилась (впервые с 1942 года), но в прошлом мае была возобновлена. Нынче она пройдёт уже в 85-й раз.

Трасса эстафеты традиционно пролегает по проспекту Ленина (на участке от гостиницы «Исеть» до улицы Московской). Старт и финиш – на площади 1905 года. В соревнованиях принимают участие как простые любители бега, так и элитные свердловские спортсмены – члены сборной команды России, участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Например, на рубеже 10-х годов XXI века в эстафете участвовала Мария Савинова, которая в 2012 году выиграла дистанцию 800 метров на Олимпиаде в Лондоне.

Старт эстафеты нынешнего года состоится в 9:30 утра, финиш – в 12:00.