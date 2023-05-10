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Спорт
10 мая 2023, 18:07

Нижнетагильский школьник установил рекорд России

Семен Криуля

Семен Криуля за одну минуту отжался 28 раз. Фото: сайт Книги рекордов России

Десятилетний Семен Криуля из Нижнего Тагила установил рекорд России по отжиманиям от пола за одну минуту. Достижение зарегистрировано на сайте Книги рекордов России.

Семен Криуля за одну минуту смог отжаться 28 раз с амплитудой 80° (угол сгибания локтей в нижней точке). "На момент начала подготовки было 16 повторений", — рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" тренер Семена Криули Фанис Хайруллин.

Рекордсмен занимается в региональном объединении уличной атлетики "Стойкие".

Видео со страницы Фаниса Хайруллина ВКонтакте

Напомним, ранее школьница из Алапаевска установила мировой рекорд в гиревом спорте.

Областная газета Свердловской области

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