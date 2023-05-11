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Спорт
11 мая 2023, 16:33

Священник из Алапаевска установил мировой рекорд по рывку гири

Отец Серафим

На установление рекорда ушло 7 часов чистого времени. Фото предоставлено Александром Шаниным

Священник мужского монастыря Новомучеников и исповедников Церкви Русской Алапаевской епархии отец Серафим (в миру Александр Шанин) установил мировой рекорд. За 12 часов он выполнил 6 777 рывков 12-килограммовой гири. Это 81 тонна 324 кг.

Рекорд был установлен в алапаевском Центре гиревого спорта СТИМ и заснят на видеокамеру. Результат отец Серафим отправит в международное агентство регистрации рекордов InterRecord. Подтверждение должно прийти в течение недели, рассказал священник "Областной газете".

"Я тщательно готовился. Много тренировался. Сдал анализы, проставил витамины. У меня была хорошая команда из Центра гиревого спорта: массажисты, техническое обеспечение, кто-то считал, привозил горячую еду", — рассказал отец Серафим.

Фото: предоставлено Александром Шаниным

Изначально священник планировал выполнить 7 777 рывков гири за 12 часов. После первого беспрерывного подхода в 1 000 раз на ладонях появились мозоли и пришлось перебинтовать руки. 

"Если суммировать все перерывы на отдых, то получилось около 5 часов. На последних минутах была только одна мысль: быстрее бы это все закончилось. Сегодня я чувствую себя как 70-летний дедушка. Наклониться сложно. Ни сесть, ни лечь. Поясница и предплечья дают о себе знать", — поделился отец Серафим.

Свой рекорд он посвятил Дню Победы и своему небесному покровителю — святому благоверному великому князю Александру Невскому, храм в честь которого строится в Алапаевске. 

Видео предоставлено Александром Шаниным

Напомним, ранее уральский батюшка завоевал победу в гиревом спорте в этапе международных соревнований.

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Областная газета Свердловской области

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