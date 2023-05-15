Екатеринбуржцы завоевали серебро на школьных фиджитал-играх

Команда из Екатеринбурга дошла до финала. Фото: пресс-служба "УралКиберФест"

Екатеринбургская команда "УралКиберФест_Академический" стала серебряным призером третьих школьных фиджитал-игр, которые прошли в Сургутском районе. В соревнованиях приняли участие около ста школьников. Они соревновались в пяти дисциплинах.

"УралКиберФест_Академический" выступал в турнире по фиджитал-стритболу и дошел до финала. Соперником были хозяева — сборная Сургутского района. На консоли отставание уральцев составило шесть очков, а на паркете — всего одно.

Команда "УралКиберФест_Академический" составлена из учеников екатеринбургской школы № 19.

Напомним, ранее в Екатеринбурге прошел чемпионат по игре в киберхоккей.

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