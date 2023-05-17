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17 мая 2023, 14:45

Определен регламент проведения Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

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Фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Министр спорта России Олег Матыцин, глава минспорта Свердловской области Леонид Рапопорт и президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов подписали документы, касающиеся проведения Международного фестиваля университетского спорта. Речь идет о положении, которое регулирует требования к участникам соревнований, условия их допуска, финансирование, страхование, программу и другие направления.

Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа, в программу включены состязания по 14 видам спорта. Принять участие в соревнованиях могут сборные вузов. Каждому разрешается заявить не более одной команды в каждом виде спорта, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. 

В Екатеринбурге ожидают студентов и аспирантов очной формы обучения, выпускников 2023 года, независимо от их гражданства.

Регламент состязаний уточняет требования к допуску, наличию спортинвентаря, расписанию, условиям и системе проведения соревнований в каждом виде спорта, которые включены в программу фестиваля. Сообщается, что допуск получат спортсмены в возрасте от 17 до 25 лет (1998–2005 годов рождения).

Состязания проводятся в соответствии с правилами видов спорта, которые утверждены Министерсвом спорта России. 

Напомним, свердловская синхронистка Анжелика Тиманина стала послом Международного фестиваля университетского спорта. 

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Областная газета Свердловской области

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