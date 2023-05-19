В центре Екатеринбурга ограничат движение транспорта из-за полумарафона "ЗаБег"

Движение будет ограничено по улице Бориса Ельцина, 8 Марта, проспекту Ленина и улице Толмачева. Фото: Павел Ворожцов

Всероссийский полумарафон "ЗаБег" пройдет в Екатеринбурге 4 июня 2023 года. С 08:30 до 15:00 движение транспорта в центре будет ограничено.

Организаторы подготовили 4 дистанции: 1, 5, 10 или 21,1 километра. Маршруты "ЗаБега" проложены мимо здания администрации Екатеринбурга, по набережной, вдоль усадьбы Расторгуева — Харитонова, Оперного театра, здания правительства Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с проведением полумарафона будет ограничено движение транспорта на следующих участках:

по улице Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта);

по улице 8 Марта (от Бориса Ельцина до Малышева);

по проспекту Ленина (от Хохрякова до Карла Либкнехта);

по улице Толмачева (от проспекта Ленина до Царской);

по улице Царской (от Толмачева до Николая Никонова).

С 00:00 1 июня до 23:00 4 июня будет закрыта парковка автомобилей на площади 1905 года и всех перечисленных участках дорог.

Полумарафон "ЗаБег" пройдет в России в седьмой раз и объединит 85 регионов — от Камчатки до Калининграда. Ожидается, что в этом году в нем примут участие 150 000 человек.

Напомним, ранее в Екатеринбурге состоялись два спортивных забега в честь 78-летия Великой Победы.