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22 мая 2023, 13:40

Екатеринбургские хоккеисты продлили серию поражений до четырех матчей

  Владимир Васильев
Хоккей на траве

Екатеринбургский клуб "Динамо-Строитель" во втором туре чемпионата России по хоккею на траве уступил казанской команде "Динамо — Ак Барс". Фото: Владимир Васильев

Екатеринбургский клуб "Динамо-Строитель" во втором туре чемпионата России по хоккею на траве дважды проиграл в Казани команде "Динамо — Ак Барс".

"Динамо — Ак Барс" — действующий чемпион и обладатель Кубка страны, а "Динамо-Строитель" в последние годы прочно обосновался в нижней части турнирной таблицы. Так что результаты матчей в столице Татарстана удивления не вызывают.

Первую встречу уральцы проиграли со счетом 2:4. Голы у них забили Артем Надыршин (это его второй мяч в текущем сезоне) и Павел Юринов.

Во втором поединке результативность была ниже втрое, но исход — тот же: хозяева победили 2:0.

После четырех сыгранных матчей у екатеринбургской команды нет ни одного набранного очка, и она занимает в чемпионате России пятое, последнее, место.

Следующий тур состоится в ближайший уикенд — 26 и 27 мая. "Динамо-Строитель" третий раз подряд сыграет на выезде — в Азове против местной "Таны", которая в первых четырех матчах одержала одну победу и находится в турнирной таблице на четвертой строчке.

Областная газета Свердловской области

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