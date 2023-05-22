Во дворах Екатеринбурга появятся 10 новых спортивных площадок

На хоккейном корте на Фурманова, 112 появится специальное покрытие для игр с мячом. Фото: Владимир Мартьянов

В каждом районе уральской столицы в 2024 году появятся обновленные спортивные площадки. Участники рабочей группы посетили 10 объектов, которые в следующем году будут приведены в порядок в рамках проекта "Спорт в каждый двор".

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, проекты разрабатываются с учетом предложений и пожеланий жителей, а также запросов клубов по месту жительства.

Например, на площадке на улице Металлургов, 32, где молодежь играет в баскетбол и стритбол, будет обновлено резиновое покрытие. Такая же зона для игры появится во дворе на Ферганской, 6. Искусственное покрытие для мини-футбола и площадка для воркаута будут оборудованы на Байкальской, 52. Многофункциональный хоккейный корт на Чайковского, 86/2 также приведут в порядок, чтобы летом там можно было играть в мини-футбол. На хоккейном корте на Фурманова, 112 появится специальное покрытие для игр с мячом и вагончики для переодевания. На корте на улице Комсомольской, 8 заменят покрытие, сделают разметку для игры в мини-футбол, установят скамейки. На Коммунистической, 10 построят площадку для роллер-хоккея и стритбола.

Возле бульвара Культуры, 24 на площади 3 500 квадратных метров будут оборудованы легкоатлетическая дорожка, площадка для стритбола, установлены тренажеры для занятий кроссфитом и столы для настольного тенниса.

На корте на улице Луначарского, 48 занимаются подростки из 3 школ, проводятся турниры по футболу и хоккею, тренируется взрослая команда. Здесь заменят ограждение и покрытие. Во дворе на Широкореченской, 58/6 сделают зону для воркаута, стритбольную площадку, установят столы для тенниса.

Проект Екатеринбурга "Спорт в каждый двор" стал лучшей муниципальной практикой в сфере физической культуры и массового спорта на всероссийском конкурсе. Он реализуется при поддержке администрации города и по инициативе депутатов городской думы.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что одна из сильнейших студенческих боксерских команд страны — сборная Грозненского нефтяного университета — примет участие в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге.

Еще по теме: