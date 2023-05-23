Выбран официальный слоган Международного фестиваля университетского спорта

Выбран слоган "Екатеринбург на спорте!". Фото: сайт Международного фестиваля университетского спорта

Голосование за официальный слоган Международного фестиваля университетского спорта завершилось. В течение 10 дней все желающие могли выбрать вариант в официальных сообществах соревнования или социальных сетях.

В итоге наибольшее число голосов набрал вариант — "Екатеринбург на спорте!", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Слоган фестиваля важен, поэтому свое мнение должны были выразить все. Мы сделали выбор вместе. Считаю, что слоган отражает характер Екатеринбурга. Это город, который действительно живет спортом", — отметил руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.

На выбор было предложено 7 вариантов слогана:

"Встречай, Екатеринбург!"

"Играют все, смотрит Екатеринбург!"

"Будь в спорте!"

"Зарядись спортом!"

"Включайся в спорт!"

"Спорт вдохновляет!"

"Екатеринбург на спорте!"

Результаты голосования опубликованы в официальных аккаунтах Международного фестиваля университетского спорта в социальных сетях.

Ранее был выбран официальный талисман Международного фестиваля университетского спорта, им стал соболенок Кедри.