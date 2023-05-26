В Екатеринбурге стартовал чемпионат по гребле на байдарках и каноэ

В соревнованиях принимают участие 130 воспитанников спортивных школ. Фото: Владимир Мартьянов

Чемпионат и первенство города по гребле на байдарках и каноэ стартовали сегодня на городском пруду Екатеринбурга. Участие в состязаниях принимают около 130 воспитанников спортивных школ Верх-Исетского района.

В первенстве участвуют юноши в возрасте до 15 лет, в чемпионате — от 15 лет. Для гребцов байдарок подготовлены 3 дистанции протяженностью:

200 метров,

500 метров,

1 000 метров.

Состязания станут для спортсменов отборочным этапом на областные соревнования и Спартакиаду учащихся России, куда отправятся сильнейшие гребцы, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Спортивные эксперты отмечают, что в Екатеринбурге, несмотря на то, что город не является портовым, сформирована сильная федерация гребли на байдарках и каноэ, которую возглавляет призер чемпионатов мира и Европы, участник 3 летних Олимпийских игр Евгений Салахов.

Напомним, в августе этого года в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль университетского спорта. Недавно для него был выбран слоган, а также определен регламент соревнований.