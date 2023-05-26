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26 мая 2023, 14:27

В Екатеринбурге стартовал чемпионат по гребле на байдарках и каноэ

Гребля

В соревнованиях принимают участие 130 воспитанников спортивных школ. Фото: Владимир Мартьянов

Чемпионат и первенство города по гребле на байдарках и каноэ стартовали сегодня на городском пруду Екатеринбурга. Участие в состязаниях принимают около 130 воспитанников спортивных школ Верх-Исетского района. 

В первенстве участвуют юноши в возрасте до 15 лет, в чемпионате — от 15 лет. Для гребцов байдарок подготовлены 3 дистанции протяженностью:

  • 200 метров, 
  • 500 метров,
  • 1 000 метров. 

Состязания станут для спортсменов отборочным этапом на областные соревнования и Спартакиаду учащихся России, куда отправятся сильнейшие гребцы, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. 

Спортивные эксперты отмечают, что в Екатеринбурге, несмотря на то, что город не является портовым, сформирована сильная федерация гребли на байдарках и каноэ, которую возглавляет призер чемпионатов мира и Европы, участник 3 летних Олимпийских игр Евгений Салахов.

Напомним, в августе этого года в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль университетского спорта. Недавно для него был выбран слоган, а также определен регламент соревнований. 

Областная газета Свердловской области

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