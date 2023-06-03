На стадион – с детьми

Первые соревнования на «Калининце» прошли на следующий день после открытия стадиона. Фото: Борис Ярков.

1 июня в День защиты детей Екатеринбург получил очередной подарок к 300-летнему юбилею: после реконструкции открылся легкоатлетический стадион «Калининец». А уже на следующий день объект принял первые соревнования – чемпионат и первенство Уральского федерального округа. Турниры продолжатся и сегодня, 3 июня. Вход для всех желающих – свободный.

На легкоатлетическом стадионе «Калининец» обновили покрытие беговых дорожек, улучшили сектора для соревнований по прыжкам в длину и высоту, добавили два дополнительных больших экрана и четыре мачты освещения. Но самое важное обновление – появление дополнительных трибун на пять тысяч мест. Теперь посмотреть соревнования по легкой атлетике смогут все желающие.

Первыми соревнованиями, которые принял обновленный стадион, стали чемпионат и первенство (до 23 лет) Уральского федерального округа. На старт уже вышли или выйдут сегодня серебряный призер чемпионата и Кубка России-2023 в беге на 400 метров Рудольф Верховых (Нижний Тагил), серебряный и бронзовый призеры первенства России до 23 лет в беге на 800 м екатеринбуржцы Алексей Ломакин и Семен Ионов, одна из сильнейших молодых спринтеров России Наталья Комбарова из Челябинской области и многие другие.

Вчера состоялись соревнования в первых видах программы: в гладком и барьерном спринте, прыжках в длину и высоту, а также толкании ядра. Помимо квалификационных соревнований, зрители увидели и финальные турниры. Также прошла и официальная церемония открытия чемпионата и первенства УрФО, на которой в том числе присутствовали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, областной министр спорта Леонид Рапопорт, а также олимпийские чемпионы Ирина Привалова и Юрий Борзаковский.

Соревнования в других дисциплинах продолжатся сегодня, 3 июня. Начало – в 9:00, посетить обновленный спортивный комплекс и посмотреть за состязаниями сильнейших спортсменов округа может любой желающий, вход на мероприятие – свободный.