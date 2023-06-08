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8 июня 2023, 10:18

Спортсмены Центра гиревого спорта из Алапаевска установили новые рекорды

Юная спортсменка

Спортсменка из Алапаевска Виталина Демина к рекорду готовилась длительное время. Фото предоставлено Александром Шаниным

Спортсмены из алапаевского Центра гиревого спорта СТИМ Виталина Демина, Григорий Боровиков и Никита Мальцев установили новые рекорды, которые зафиксировали в международной книге InterRecord, рассказал "Областной газете" тренер и наставник юных чемпионов священник мужского монастыря Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Алапаевске отец Серафим (Александр Шанин).

Виталина Демина за одну минуту выполнила 20 подъемов двух 8-килограммовых гирь. Григорий Боровиков (в возрастной категории до 16 лет) в течение минуты сделал 34 толчка двух гирь весом в 16 килограммов. Рекорд Никиты Мальцева — 32 подъема двух 16-килограммовых гирь в течение минуты. 

"Все наши рекорды мы посвящаем святому благоверному князю Александру Невскому. Восторг вызывает, когда мы вместе поставили цель и достигли ее. Ребята физически выполняют рекорд, я всей душой и мыслями вместе с ними", — поделился отец Серафим в беседе с журналистом "Областной газеты".

Фото: предоставлено Александром Шаниным

Тренер юных спортсменов рассказал, что к рекорду они готовились долго. Все трое занимаются гиревым спортом в течение полутора — двух лет. 

"Для подготовки к рекорду была составлена специальная программа. Иногда ребята не догадываются, что тренируются по специальной программе, это делается для того, чтобы они не выгорели эмоционально и морально. Нужно, чтобы ребята тренировались в спокойной обстановке. Где-то за месяц я говорю, что мы выходим на мощный рекорд и будем его регистрировать. Обязательно сообщаем об этом родителям", — рассказал тренер. 

Сейчас, по словам Александра Шанина, они ждут сертификаты, подтверждающие зарегистрированный рекорд. 

"Через достижения мы популяризируем гиревой вид спорта на профессиональном и любительском уровне. Есть привязка к здоровому образу жизни, человек чем-то увлечен, значит, на плохое у него будет меньше времени", — резюмирует священник мужского монастыря Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Алапаевске отец Серафим (Александр Шанин).

Фото: предоставлено Александром Шаниным

Напомним, сам отец Серафим установил мировой рекорд по рывку гири в мае 2023 года.

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Областная газета Свердловской области

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